Aktiivimallista alkaa revetä täysi rähinä: Myös jättiliitto lakkoon 140000 työntekijän voimin

Teollisuusliitto aikoo järjestää poliittisen lakon ensi perjantaina, kertoo Talouselämä. Tavoitteena on, että hallitus peruisi ”työttömiä kyykyttävän” aktiivimallin.

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ja Rakennusliitto järjestävät lakon samana päivänä. SAK puolestaan järjestää aktiivimallin vastaisen mielenilmauksen.

Teollisuusliitto kertoi aamupäivällä, että alan työpaikoilla järjestetään poliittinen lakko, joka alkaa perjantaina kello 6 ja päättyy samaan aikaan seuraavana aamuna. Lakko koskee kaikkia perjantain puolella alkavia työvuoroja. Teollisuusliitto kuuluu SAK:n suurimpiin liittoihin. Sen arvion mukaan lakon piirissä voi olla jopa noin 140 000 työntekijää.

–Haluamme tällä harvinaisella toimella ilmaista selkeästi näkemyksemme paitsi itse aktiivimallista, myös Juha Sipilän porvarihallituksen toimintatavoista, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo.

–Hallitus sai runnottua kiky-sopimuksessa läpi omia tavoitteitaan. Sen jälkeen se katsoikin sitten, ettei sen tarvitse pitää kikystä kiinni, muilta sitä kyllä vaaditaan, Aalto jatkaa.

Nyt tehty päätös koskee kaikkia Teollisuusliiton työehtosopimusaloja lukuun ottamatta media- ja painoalan, viestintäalan toimihenkilöiden sekä jakajien sopimusaloja.

–Rajaamme lakon ulkopuolelle myös suojelutyöt ja työt, jotka ovat välttämättömiä laiteturvallisuuden, hengen ja terveyden kannalta.

SAK on jo aiemmin ilmoittanut ensi perjantaina 2. helmikuuta Helsingissä järjestettävästä hallituksen vastaisesta mielenosoituksesta. Teollisuusliiton hallitus kehottaa liiton jäseniä osallistumaan mahdollisuuksiensa mukaan mielenosoitukseen Senaatintorilla. Sen mukaan tapahtuman tavoitteena on se, että hallitus peruisi aktiivimallin ja lopettaisi uusien ”työttömiä kyykyttävien” esitysten valmistelun.

Työttömyysturvan aktiivimalli tuli voimaan vuoden alusta. Sen kaatamiseen tähtäävä kansalaisaloite on kerännyt jo yli 130 000 allekirjoittajaa ja se etenee eduskunnan käsittelyyn. Lisäksi hallitus on tuomassa tänä vuonna eduskuntaan omatoimisen työnhaun uudistuksen, jota aiemmin kutsuttiin työnhaun aktiivimalliksi. Työ- ja elinkeinoministeriö on vakuuttanut, että kyse ei ole uudesta aktiivimallista.

SAK:n mielenilmaukseen ovat aiemmin ilmoittautuneet osallistuvansa ainakin SAK:n jäsenliitoista Rakennusliitto, Auto- ja kuljetusalan työntekijät AKT ja Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä akavalaiset Insinööriliitto ja Tieteentekijöiden liitto. STTK ja Akava eivät ole lähteneet keskusjärjestöinä mukaan mielenilmaukseen, vaan kukin jäsenliitto tekee itse päätöksen osallistumisestaan. Eilen torstaina mukaan lähtivät STTK:lainen Ammattiliitto Pro sekä SAK:laiset Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Sähköliitto.

