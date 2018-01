Heikki Hursti puhkesi kyyneliin tv:ssä – Paavo Väyrynen ”tarjosi” rahaa: Näin kommentoi avustusta leikannut kaupunki

Suomen tunnetuin ruoka-avun jakaja Heikki Hursti on avautunut julkisuudessa talousongelmistaan ja Helsingin kaupungin myöntämän tuen pienenemisestä. Uusi Suomi kysyi kaupungin talouspäälliköltä, mistä on kyse.

Hursti puhkesi kyyneliin MTV:n Huomenta Suomen suorassa lähetyksessä ja toivoi valtiolta kädenojennusta talousahdingossa, joka uhkaa johtaa toiminnan loppumiseen. Hurstin mukaan Helsingin kaupunki laski muutama vuosi sitten vuokrakuluihin myönnettyä vuosiavustusta 150 000 eurosta 100 000 euroon.

– Se on tehnyt loven. Piti olla, että Helsingin kaupungin sosiaalivirasto maksaa vuokrat ja sähköt mutta ei olekaan, Hursti sanoi MTV:lle eilen torstaina.

Asia nousi esiin jopa presidenttipelissä, kun presidenttiehdokas Paavo Väyrynen (val.yhd.) ilmoitti viimeisessä tv-tentissä tekevänsä ”merkittävän ilmoituksen” ja lupasi lahjoittaa Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö ry:lle 50 000 euroa, jos hänet valitaan Suomen presidentiksi. Laura Huhtasaari (ps.) sanoi heti lähtevänsä mukaan tempaukseen.

Ilmoitus herätti huomiota ja somessa Väyrystä syytettiin populismista. Moni myös ihmetteli Twitterissä, miksi Väyrynen ei voisi lahjoittaa summaa heti. Hursti kommentoi tänään MTV:lle, että vaalipäivän ovella tullut ele ”tuntuu työllämme ratsastamiselta” ja kertoi, että toinen presidenttiehdokas on jo antanut rahaa. Hän ei halua paljastaa, kuka.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan talouspäällikkö Johanna Simpanen vahvistaa Uudelle Suomelle, että Hurstille myönnettyä järjestöavustusta on pienennetty. Leikkaus tehtiin jo vuonna 2015. Tämä sote-toimialan järjestöavustus myönnetään Hurstille vuokrakuluun, joka on 109 000 euroa vuodessa.

– Se on ajateltu kattamaan tilavuokra pääosin. Avustuksen on arvioitu kohtaavan tarve, koska heillä on pääomia, Simpanen sanoo Uudelle Suomelle.

Avustuksen ja vuokran väliin jää siis 9000 euron aukko. Yhdistyksen pääomat ovat huvenneet, kun kuluja on enemmän kuin sisään tulevaa rahaa. Simpasen mukaan yksi sote-avustuksen kriteeri on se, että saajan talous on tasapainossa. Hänen mukaansa taloustilannetta pitäisi sopeuttaa, jotta kaupunki voisi nostaa avustussummaa.

– Heidän pitäisi sopeuttaa toimintasuunnitelmansa niin, että he pystyvät pyörittämään toimintaa ilman alijäämää. Tilanne on ollut nähtävissä jo pitkään, eivätkä talousongelmat ole tulleet kenellekään yllätyksenä. Kaupunki on keskustellut tilanteesta Hurstien kanssa.

Hursti vetosi MTV:n haastattelussa siihen, ettei yhdistyksellä ole säännöllistä tuloa ja toiminta perustuu vapaaehtoisiin lahjoituksiin, joita on tullut nyt vähemmän. Tänään hän on kertonut, että kohun myötä lahjoituksia on alkanut ropista.

Kaupunki vuokraa yhdistyksen tiloja Kalliossa Helsinginkadulla ja on luvannut joustaa esimerkiksi vuokranmaksuaikatauluissa, mutta lisärahaa ei Simpasen tiedon mukaan tällä hetkellä ole Hursteille tulossa.

–En sano, ettei asiaa voisi tarkastella, mutta tällä hetkellä sellaista valmistelua ei ole käynnissä.

Simpanen arvelee, että tilannetta voisi helpottaa syksyllä alkanut hanke, jossa leipäjonotoimijoita yritetään koota yhteen. Helsingissä toiminta on hyvin pirstaloitunutta, kun esimerkiksi Vantaalla toiminta on keskitetympää. Hurstit ovat mukana hankkeessa.

–Yhteistoiminta varmasti auttaisi taloudellisestikin.