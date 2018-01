Tätä presidentiltä toivotaan juuri nyt – Tutkija Kalevassa:”Erotuomari omalla maalla”

Yliopistonlehtori ja Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Jenni Karimäki arvioi, että Suomen polarisoitunut ilmapiiri saa äänestäjät painottamaan arvojohtajuutta huomisissa presidentinvaaleissa.

–Poliittista keskustelua on tällä vuosituhannella värittänyt voimakas vastakkainasettelu. Kuplat ja ääripäät ovat pesiytyneet päivittäiseen kielenkäyttöömme, ja valmius kuunnella ja ymmärtää toisin ajattelevia on heikentynyt. Tämä on näkynyt niin kotimaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa kuin maailmalla käydyissä vaaleissa, hän kuvailee Vieraskynä-kirjoituksessaan Kalevassa.

Karimäki huomauttaa, että äänestäjien keskuudessa vallitsee varsin suuri yksimielisyys siitä, että presidentiksi valittavan henkilön tärkein ominaisuus on arvojohtajuus. Enemmistö suomalaisista toivoo hänen mukaansa myös presidentille lisää valtaa.

– Polarisoitunut ilmapiiri saa äänestäjät painottamaan arvojohtajuutta. Päivän politiikan yläpuolelle asettuvan arvojohtajan toivotaan tuovan vakautta ja ennustettavuutta - ja kenties asettuvan erotuomariksi omalla maalla ja lääkäriksi kansainvälisissä suhteissa, hän kommentoi.

Karimäen mukaan muutokset presidentinvaalien luonteessa ja presidentin tehtäväkentässä ovat edesauttaneet arvojohtajuuden korostumista valtionpäämiestä tai -naista valittaessa.

–Presidentin valtaoikeuksien kaventamisen jälkeen presidentti ja arvojohtajuus on yhteiskunnallisessa keskustelussa liitetty lähes erottamattomasti toisiinsa. Presidentin valtaa pyritään näin ulottamaan alueille, joilla sitä ei virallisesti enää ole.

Lisäksi Karimäki huomauttaa, että presidentinvaalista on muodostunut henkilövaali, jossa äänestäjän puoluevalinta on varsin merkityksettömässä roolissa.

–Puolueet eivät enää ole presidentintekijöitä, vaan ratkaisun tekee äänestäjä. Presidenttiehdokkaan persoona ja arvopohja ratkaisevat, sillä esimerkiksi presidentin valtaoikeuksien ytimeen kuuluvista ulko- ja turvallisuuspolitiikan suurista linjoista ehdokkaat ovat enimmäkseen samaa mieltä.

Karimäki sanoo, että arvot tai arvojohtajuus ovat viime kädessä varsin hankalasti konkretisoituva ja realisoituva käsite.

–Yksilöiden arvoarvostelmien taustalla voi olla hyvinkin yhtenevä peruslähtökohta - esimerkiksi Suomen alueellisen koskemattomuuden takaaminen - mutta johtopäätökset tämän saavuttamiseksi voivat erota ratkaisevasti toisistaan: toisille ulkoisen turvallisuuden takaa NATO, toisille liittoutumattomuus.

Tämä asettaa hänen mielestään suuria vaatimuksia arvojohtajuudelle ja sen legitimiteetille.

–Koska kansanvaltainen yhteiskuntajärjestyksemme perustuu enemmistön vallalle, ei yksimielisyydelle, on vääjäämätöntä, ettei presidentin edustama arvojohtajuus vastaa kaikkien kansalaisten näkemystä. Miten hyvin enemmistön valinta voikaan lopulta edustaa koko kansaa ja olla koko kansan arvojohtaja, Karimäki kysyy.

Hän varoittaa samalla, että yksilön korottaminen arvojohtajan asemaan on ”kaksiteräinen miekka”.

–Vaarana on, että arvojohtajan näkemykset koetaan ainoiksi hyväksytyiksi, mikä itsessään on sen kansalaisia yhdistävän ja kokoavan tavoitteen vastakohta, mitä arvojohtajuudelta haetaan. Jos oma arvopohja eroaa arvojohtajaksi mielletyn näkemyksestä, voi kokea, ettei kuulu joukkoon.

