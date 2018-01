Työministeri toivoo aktiivimallin vastustajilta malttia: ”Aina viaton osapuoli kärsii”

Työministeri Jari Lindström (sin.) toivoo eri osapuolilta malttia aktiivimallin suhteen. Hän viittaa erityisesti ensi perjantaiksi suunniteltuihin mielenilmauksiin.

–Aina näissä tämmöisissä mielenilmauksissa viaton osapuoli kärsii. Tässä tapauksessa työnantajat ja tietenkin tämä Suomen valtio. Näistä tulee tappioita, Lindström sanoo Sinisen tulevaisuuden Facebook-sivulla julkaistussa haastattelussa.

Teollisuusliitto aikoo järjestää poliittisen lakon ensi perjantaina, jotta hallitus peruisi aktiivimallin. Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ja Rakennusliitto järjestävät lakon samana päivänä. SAK puolestaan järjestää aktiivimallin vastaisen mielenilmauksen.

– Totean sen, että lakko-oikeus on ihan ilman muuta OK. Se on perusoikeus. Kehottaisin kuitenkin malttiin tässäkin asiassa, Lindström sanoo.

Hän ei usko, että mielenilmauksilla on ”mitään isompaa merkitystä” luottamukselle, jota suomalaiseen yhteiskuntaan ulkomailla koetaan.

–Mutta sitten jos tässä alkaa isompi revohka, niin totta kai semmoinen riski on aina olemassa, että meillä on kilpailukyky tällä hetkellä erittäin hyvässä mallissa ja meihin luotetaan, niin siinä mielessä on tietysti olemassa jonkinlaisia uhkakuvia, ministeri kommentoi.

Työttömyysturvan aktiivimalli tuli voimaan vuoden alusta. Sen kaatamiseen tähtäävä kansalaisaloite on kerännyt jo yli 130 000 allekirjoittajaa ja se etenee eduskunnan käsittelyyn. Lisäksi hallitus on tuomassa tänä vuonna eduskuntaan omatoimisen työnhaun uudistuksen, jota aiemmin kutsuttiin työnhaun aktiivimalliksi. Työ- ja elinkeinoministeriö on vakuuttanut, että kyse ei ole uudesta aktiivimallista.

–Ehkä kannattaisi malttaa ja katsoa minkä sisältöisenä tämä aktiivimalli oikeasti tulee käyttöön, koska me teemme nyt parasta aikaa sitä työtä, mitä eduskunta meiltä edellyttää, Lindström toteaa.

