Ekonomisti varoittaa Suomen keskiluokan tilanteesta: ”Tähän uhkakuvaan soisi herättävän”

Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Timo Vesala arvioi, että tarve kehittää työmarkkinoita aiempaa dynaamisemmaksi ja sosiaaliturvaa entistä aktivoivammaksi Suomessa on edelleen ilmeinen. Aktiivimallia hän pitää oikeansuuntaisena.

–Työvoiman liikkuvuutta ja uuden osaamisen hankkimista olisi tuettava heti työttömyyden alkuvaiheessa. Toisaalta työttömyyden pitkittyessä järjestelmän pitäisi kannustaa ottamaan vastaan – toivon mukaan vain väliaikaisesti – myös matalamman osaamistason työtä, hän toteaa blogissaan.

–Työttömyysturvan niin sanottu aktiivimalli on iljettävän byrokraattinen, mutta tavoitteiltaan kuitenkin oikeansuuntainen uudistus. Ikävää, ettei yksinkertaisemmasta ja tehokkaammasta mekanismista syntynyt yhteisymmärrystä. Keppien jälkeen voisi olla taas porkkanoiden vuoro: mahdollisuuksia käyttää sosiaaliturvaa esimerkiksi koulutuksen rahoittamiseen tai palkkatulojen täydentämiseen tulisi edelleen laajentaa, Vesala jatkaa.

Suomen kannalta huolestuttavaa on Vesalan mukaan erityisesti se, että tuotannon rakennemuutoksesta on automaation ja digitalisaation myötä tulossa jatkuva prosessi, jota ei nousukaudellakaan pääse pakoon.

–Rutiininomaisten työtehtävien korvaaminen automaatiolla on edennyt jo niin pitkälle, että keskijohdon työpaikatkin alkavat olla uhattuna. Koneet eivät tarvitse tiimipäälliköitä. Robotiikka ja keinoäly tulevat jatkossa korvaamaan myös joitain syvällistä asiantuntijuutta vaativia työtehtäviä. Automaatio osuu siis entistä enemmän myös keskiluokan töihin eli varsin korkean osaamistason työtehtäviin, hän sanoo.

Näistä tehtävistä työttömiksi jäävillä on Vesalan mukaan karkeasti jaoteltuna kolme vaihtoehtoa: he voivat joko 1) hankkia täydennyskoulutusta ja etsiä suunnilleen saman osaamistason työtä toiselta alalta, 2) hankkia merkittävää lisäosaamista ja pyrkiä entistä vaativampiin tehtäviin tai 3) tyytyä matalamman osaamistason - ja heikomman palkkauksen – töihin.

–Työllistymisväylissä on siis monia kitkatekijöitä ja kankeasti toimivilla työmarkkinoilla keskiluokkaisellakin työttömyydellä on riski muuttua rakenteelliseksi. Tähän uhkakuvaan soisi herättävän, sillä hyvinvointivaltion rahoituspohja on väestön ikääntymisen vuoksi jo muutenkin aivan riittävän kovassa paineessa, Vesala kommentoi.

Hän toteaa perjantaina julkaisemassaan toisessa blogikirjoituksessa, että Juha Sipilän hallituksen 72 prosentin työllisyysasteen tavoitteen toteutuminen näyttää kaikesta huolimatta todennäköiseltä.

–On toki oletettavaa, ettei aivan yhtä voimakas työllisyyden kasvu jatku kovin pitkään. Työmarkkinoilla on jo nyt selviä kohtaanto-ongelmia ja ne todennäköisesti pahenevat suhdannesyklin edetessä. 72 prosentin työllisyysasteen saavuttaminen on silti tehtävissä, vaikka työmarkkinoiden kovin imu tästä vähän taittuisikin, Vesala arvioi.

Vesalan mukaan 2018 voi olla taloudessa erittäin hyvä vuosi, mutta samalla hän varoittaa, että työllisyystalkoissa ollaan vasta alussa.

–Väestön ikääntyminen ja ikäsidonnaisten julkisten menojen kasvu ovat hyvinvointivaltion kestävyydelle kova haaste. Työikäisten määrä laskee nyt ja ensi vuosikymmenellä ikävän vauhdikkaasti. Samanaikaisesti väkiluku kokonaisuudessaan kuitenkin nousee ikäihmisten määrän kasvun vuoksi. Työllisyysasteen on noustava, jotta vähenevästä työikäisten joukosta saadaan ikään kuin enemmän ”tehoja irti” hyvinvointipalvelujen rahoituksen turvaamiseksi.

Vesala linjaa, että 75 prosentin työllisyysaste olisi seuraavalle hallitukselle hyvä tavoite.