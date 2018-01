Timo Soini: ”Venäjän kehityksestä on syytä olla huolissaan”

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) korostaa Suomen ja Ruotsin ulkopoliittisen yhteistyön merkitystä Dagens Nyheterissä julkaistussa mielipidekirjoituksessaan.

– Ulkopoliittisen yhteistyön on tärkeää ulottua myös turvallisuuden perustekijöihin kuten konfliktien ennaltaehkäisyyn, rauhanrakentamiseen ja monenvälisen kansainvälisen järjestelmän puolustamiseen. Vaikuttaminen Yhdysvaltojen politiikkaan on tärkeässä asemassa ja uskon, että parhaisiin tuloksiin pääsemme toimimalla yhdessä Pohjoismaina. Siksi on tärkeää, että työskentelemme entistä päättäväisemmin Suomen ja Ruotsin ulkopoliittisen yhteistyön vahvistamiseksi, Soini kirjoittaa.

Ulkoministeri huomauttaa, että Venäjän toiminnan takia Eurooppa on vuodesta 2014 ollut uudessa turvallisuustilanteessa ja näissä olosuhteissa Suomen ja Ruotsin läheinen yhteistyö on entistäkin tärkeämpää.

–Eurooppalaisen turvallisuusjärjestelmän pitää jatkossakin perustua sopimiselle ja yhteistyölle, ei voimankäytölle ja sanelulle. Emme halua, että Ukrainan konfliktista tulee ns. uusi normaali, hän sanoo.

–Venäjän kehityksestä on syytä olla huolissaan. Sen talous on kapealla pohjalla, kun se on niin riippuvainen fossiilisesta energiasta. Oikeusvaltio ja kansalaisyhteiskunta ovat heikkoja. Meillä on intressi vakaassa Venäjässä, mutta näillä eväillä näkymät ovat pitkässä juoksussa heikot, Soini jatkaa.

Uusi turvallisuustilanne on hänen mukaansa nostanut niin sanotun kovan turvallisuuden perustekijät etualalle.

–Suomi on aina panostanut uskottavaan puolustukseen, mutta emme tee sitä sillä ajatuksella, että turvallisuus olisi vain puolustusta. Sen rinnalle tarvitaan aktiivista ulkopolitiikkaa.

Soinin mukaan Suomi ja Ruotsi hyötyvät siitä, että niiden turvallisuuspoliittiset perusratkaisut ovat samansuuntaiset.

–EU-jäsenyys on meille yhteinen ja perustavanlaatuinen valinta. Kehitämme Euroopan unionia turvallisuusyhteisönä. EU:n puolustuspoliittisen yhteistyön kehittäminen on tärkeää, koska Euroopan pitää panostaa enemmän omiin kykyihinsä. On Suomen ja Ruotsin etu, että EU kykenee vastaamaan paremmin aikamme turvallisuushaasteisiin. Se koskee myös äärimmäisiä tilanteita, kuten sotilaallista hyökkäystä. Lissabonin sopimuksen ilmaiseman solidaarisuuden pitää olla todellista ja konkreettista, hän linjaa.

Soini sanoo lisäksi, että Nato-yhteistyö ”vastaa hyvin aikamme tarpeita”, koska jaamme Naton kanssa saman turvallisuusympäristön. Suomi korostaa Soinin mukaan molemminpuolista etua tämän yhteistyön lähtökohtana.