Loimaan kassa haluaisi hyödyntää työttömien dataa: ”Voisimme auttaa työnhakijoita ja työnantajia”

Suomen suurin työttömyyskassa YTK toivoo muutosta Suomen työttömyyskassalakiin, jotta se voisi laajentaa tehtäviään. Nykyinen lainsäädäntö määrittelee tehtäväksi ansioturvan ja siihen liittyvien ylläpitokorvausten järjestäminen.

Yli 30 vuotta vanha työttömyyskassalaki ei YTK:n tulkinnan mukaan anna lupaa tehdä mitään muuta. YTK uskoo, että se voisi tehdä paljon enemmän, nimittäin auttaa jäseniään työllistymään.

–Lainsäädäntöä pitäisi mielestämme muuttaa niin, että tehtävämme olisi väljempi. Lakiin voisi kirjata, että tehtävänä olisi myös jäsenten työllistymisen edistäminen, työttömyysturva-asiantuntija Petja Eklund YTK:sta sanoo.

Loimaan kassaksikin kutsutun YTK:n jäsenet kirjautuvat verkkopalveluun, jossa he antavat tietoa aiemmasta työstään, koulutuksestaan ja osaamisestaan

–Hyödyntämällä tätä dataa ja yhdistämällä sitä muuhun tietoon voisimme auttaa työnhakijoita ja työnantajia kohtaamaan toisensa.

Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK) on vastustanut YTK:n roolin laajentamista, koska se on pelännyt, että osin verorahoin toimiva järjestö alkaa kilpailla yksityisten henkilöpalvelu- ja työvoimapalveluyritysten kanssa.

Toisaalta Te-toimistojen työtehtäviä ollaan muutenkin yksityistämässä entistä enemmän.

Eklund sanoo, ettei YTK tavoittele ehdotuksellaan henkilöstöpalveluyritysten markkinoille, vaan tavoitteena on auttaa jäsenten työllistymisessä ja näin pienentää työttömyyskorvausmenoja.

Suomen työttömyysetuusmenoista noin 5,5 prosenttia on työttömyyskassojen vastuulla.

–Prosenttiluku ei kuulosta isolta, mutta se on kymmeniä miljoonia euroja vuodessa.

Näistä rahoista 85 prosenttia kerätään jäsenmaksuista, joita YTK toivoo voitavan pienentää.

Kovin nopeasti YTK:n toivoma muutos ei kuitenkaan toteudu sillä sitä ei ole nykyisen hallituksen ohjelmassa.

Parhaillaan on menossa maakuntauudistuksen ja kasvupalvelulakien uudistus, joten nyt on YTK:n mielestä hyvä aika ottaa työttömyyskassojen roolikin uuteen harkintaan. Toiveena on, että seuraava hallitus ottaisi tämän ohjelmaansa.

Lähde: Tekniikka ja talous