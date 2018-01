”Suomen työmarkkinat eivät toimi – työttömiä enemmän kuin talvisodan aikana miehiä rintamalla”

Vihreiden konkaripoliitikko Osmo Soininvaara esittää, että pienimpiä palkkoja alettaisiin tukea täydentävillä tulonsiirroilla.

– Kaikki on nimittäin kiinni siitä, että pienipalkkaisten asemaa parannetaan. Koska pienimpien palkkojen nostaminen hinnoittelisi vain lisää väkeä työmarkkinoilta, pitäisi pieniä palkkoja tukea täydentävillä tulonsiirroilla. Silloin joitakin palkkoja voitaisiin myös alentaa – se ei köyhdyttäisi palkansaajia, vaan palauttaisi heidät pahimmillaan tilanteeseen, jossa palkka + tulonsiirto olisivat yhdessä niin pieniä kuin palkka on nyt ilman tulonsiirtoja. Useampi pääsisi töihin samalla, kun asteikon alapäähänkin syntyisi palkkaeroja kannustamaan työuralla eteenpäin, hän kirjoittaa blogissaan.

Soininvaara sanoo suoraan, että Suomen työmarkkinat eivät tällä hetkellä toimi.

– Suomalaiset työmarkkinat eivät toimi. Siksi meillä on työttömiä enemmän kuin oli talvisodan aikana miehiä rintamalla.

Hän luonnehtii, että Suomessa on sosiaalisista syistä työttömyysturvan taso haluttu riittävän korkeaksi ja toisaalta taloudellisista syistä matalat palkat ovat Suomessa huonoja.

–Näin synty yhdistelmä, joka tekee työttömyydestä houkuttelevan pienellä palkalla raatamiseen verrattuna. Nykyisillä työmarkkinoilla ei ole riskiä joutua töihin, jos sitä ei itse halua – paitsi jos on niin tumpelo, ettei saa ilmaistuksi, että minusta saatte hyvin haluttoman työntekijän, joka vaivautuu paikalle vain, koska saisi muuten karenssin. Sellaista ei kukaan palkkaa, hän sanoo.

Soininvaaran mukaan lyhyet työsuhteet ovat lisäksi heikentäneet motivaatiota ylläpitää työttömien ammattitaitoa. Pahimmillaan tilanne on hänen mielestään rakentamisessa.

– Olen ennenkin päivitellyt, että jopa Uudellamaalla rakennusmiesten työttömyys on korkea (8% rakennusalan työttömyyskassan jäsenistä on työttömiä) samalla kun alan työvoimapula on kova. Työantajat kertovat, ettei työmaalle kannata näitä työttömiä palkata, sillä talo on valmis ennen kuin työtön on oppinut sen verran, että hänestä on jotain hyötyä. Näin ala tietysti sahaa omaa oksaansa, koska tulee uusia rakennustyömaita.

Soininvaara korostaa, että olisi tärkeätä myös saada ihmisiä siirtymään uralla eteenpäin ja jättämään helposti opittavat työt työttömille siinä vaiheessa kun oma osaaminen on karttunut.

–Jotta kannattaisi siirtyä vaativampiin töihin, pitäisi vaativammista töistä saada parempaa palkkaa. Palkka-asteikon alapäässä palkkaerot ovat todella pieniä ja jos niitä on, ne ovat aivan epäjohdonmukaisia. Ne kertovat enemmän ammattiliiton neuvotteluasemasta kuin työn vaativuudesta, hän kommentoi.

Soininvaaralla on piikki myös aktiivimallin arvostelijoille.

–Melkein harmittaa, että kirjoitin ikävästi aktiivimallista. Pidän sitä edelleen huonona ja kömpelönä, mutta monet sitä vastaan esitetyt argumentit ovat aivan pöljiä, enkä haluaisi tulla rinnastetuksi niihin.Erityisesti ihmetyttää, että ne, jotka raivoisasti vastustavat vastikkeetonta perustuloa, ”koska se suosii pummeja”, haluavat, että työttömyysturva toimisi kuin perustulo.

Soininvaara kommentoi joulukuussa, että pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus toimisi viisaasti, jos peruuttaisi paljon keskustelua herättäneen aktiivimallin ja ryhtyisi vanhan lain pohjalta aktivoimaan työttömiä ja osoittamaan heille työpaikkoja.

