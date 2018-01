Vanhanen luottaa vaali-illan yllätykseen: ”Nyt se kyllä toteutui!”

Keskustan presidenttiehdokas, kansanedustaja Matti Vanhanen uskoo, että hänen oma kannatuksensa nousee koko illan ääntenlaskun myötä. Perinteisesti keskustan osuus äänistä on laskenut sitä mukaan kuin ääntenlasku etenee.

–Nyt uskallan väittää, että vaalipäivän äänet ovat minulla paremmat kuin ennakkoäänet, Vanhanen sanoo Uudelle Suomelle.

Keskustan presidenttiehdokas täsmentää, että kasvusuunta on ollut havaittavissa myös gallupeissa. Itse hän kuitenkin arvioi oman todellisen kannatuksensa olevan suurempaa, mitä gallupit kertovat.

–Olen oppinut luottamaan gallupeihin. Kyllä varsinkin nämä perinteiset tutkimuslaitokset onnistuvat hyvän sen hetkisen tilanteen saavuttaa. Mutta nyt, varsinkin kun on paljon vertailukohtaa, niin on nähnyt, miten tämä kampanja on tiivistynyt loppua kohden. Se näkyy ihmisten käyttäytymisessä, toteaa Vanhanen.

Omalle puolueväelleen keskustan vaalivalvojaisissa Helsingissä Vanhanen sanoi kampanjan ja erityisesti sen loppunousun onnistuneen nyt nappiin.

–Aina mietitään, miten saadaan kampanja loppua kohti nousemaan. Nyt se kyllä toteutui. Viimeiset viikot ovat olleet kovaa vetoa ja työntöä kaikkialla.

–Meillä on suunnitelmat tehty myös seuraavaa kahta viikkoa varten, hän jatkoi viitaten vaalien mahdolliseen toiseen kierrokseen.

Puheessaan Vanhanen ihan herkistyi kiittämään puolueväkeä upeasta kokemuksesta.

–Puoluetyötä kun tehnyt jo vuosikymmenten ajan, niin saada tällainen kokea vielä yli kuusikymppisenä, niin se on jotain aivan ainutlaatuista.