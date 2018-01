Vaalikonkari: ”Juha Sipilä ja Antti Rinne joutuvat miettimään omaa asemaansa”

Juha Sipilällä ja Antti Rinteellä on nyt kova miettimisen paikka, kommentoi Yleisradion pitkäaikainen politiikan toimittaja ja vaalilähetysten vakiokasvo Tarmo Ropponen Uudelle Suomelle presidentinvaalien tulosta.

Sipilän johtaman pääministeripuolue keskustan ehdokas, ex-pääministeri Matti Vanhanen jäi vaaleissa 4,1 prosenttiin äänistä. Suurimman oppositiopuolueen SDP:n Tuula Haatainen pärjäsi vielä kehnommin jääden 3,3 prosenttiin.

Ropposen mielestä tämä tarkoittaa sitä, että myös puoluejohtajat Rinne ja Sipilä ”joutuvat miettimään omaa asemaansa ja puolueensa asemaa”.

– Vaikka puoluejohtajat sanovat, että tämä on henkilövaali eikä tässä ole sen kummallisempaa, niin kyllä minä sanon, että SDP:n Antti Rinteellä ja keskustan Juha Sipilällä on kova miettimisen paikka. Heidän alta karkaa väkeä, lähinnä nyt Niinistön taakse, Tarmo Ropponen pohtii.

– Seuraavissa eduskuntavaaleissa kumpikin herra, jos ovat näillä paikoillaan, on kovan paikan edessä. Eivät he voi vastuutaan välttää sanomalla, että tämä on vain henkilövaali, jolla ei ole puoluepoliittista merkitystä.

Juha Sipilä tokaisi aiemmin tammikuussa radiohaastattelussa, että Vanhasen tulos presidentinvaaleissa voi vaikuttaa myös hänen kentältä saamaansa tukeen keskustan kenttäväen piirissä. Sunnuntaina hän veti sanojaan takaisin vedoten kannustavaan palautteeseen, jota on saanut lausuntonsa jälkeen. Sen sijaan keskustan kunniapuheenjohtaja, kansanliikkeen ehdokas Paavo Väyrynen totesi, että hänen Vanhasta selvästi korkeampi äänisaaliinsa on viesti keskustapuolueelle.

– Minä toivon, että vihdoin keskustan johdossa ruvettaisiin miettimään, mitä puolueen pitäisi tehdä. Puolueen kannatushan on suorastaan romahtanut ja poliittista linjaa pitäisi korjata, Väyrynen sanoi.

Samaan aikaan Aamulehti kertoo, että Väyrysen presidenttiehdokkuuden taustalla voi olla suunnitelma Sipilän haastamisesta keskustan puoluekokouksessa tulevana kesänä. Puoluekokouksen valitseman puheenjohtajan johdolla käydään eduskuntavaalit keväällä 2019.

Jos keskusta ja SDP ovat presidentinvaalin häviäjiä, on vaalissa helppo nähdä ainakin kaksi voittajaa. Istuvan presidentin Sauli Niinistön ylivoimaiselle vaalivoitolle Tarmo Ropposella on hyvin yksinkertainen selitys: Niinistö on hoitanut tehtävänsä hyvin.

– Tässä kansainvälisessä tilanteessa, joka on epävarma lähellä ja kaukana, haetaan jatkuvuutta ja ollaan tyytyväisiä siihen, että Niinistö on hoitanut hyvin, jopa erittäin hyvin tonttinsa ulko- ja turvallisuuspolitiikan johdossa. Suomalaiset kaipaavat nyt turvallista, vakaata ja varmaa johtajaa, jolta odotetaan myös sisäpolitiikan puolella tekoja ja kannanottoja.

Toinen voittaja on perussuomalaisten Laura Huhtasaari – ensimmäisen kauden kansanedustaja – joka sijoittui kolmanneksi Niinistön ja Pekka Haaviston (vihr.) jälkeen. Huhtasaari sai 6,9 prosenttia äänistä voittaen Paavo Väyrysen.

– Huhtasaari on positiivinen yllätys, kun ajatellaan miten kokematon hän on ja miten vaikeassa tilanteessa perussuomalaiset oli Sinisten lähdettyä puolueesta pois. Siinä mielessä Huhtasaari pärjäsi hyvin ja se, että hän voitti Väyrysen, joka samoilla apajilla liikkuu, ja sai noin seitsemän prosenttia äänistä, on hyvä saavutus.