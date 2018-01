Asiantuntijat: ”Suomi valitsi tolkullisen presidentin - Joissakin olosuhteissa moni asia mahdollinen”

Sekä Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola että historian tutkija, valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka kiinnittävät presidentinvaalien tuloksen selvittyä huomiota Suomen Nato-tilanteeseen. Aaltola luonnehtii presidentinvaaleja suoraan ”tietyssä mielessä Nato-vaaleiksi” ja sanoo, että Sauli Niinistön linjauksilla on johdatteleva vaikutus.

– Natosta puhuttiin paljon. Tulos jätti asian auki. Ehdottoman ei:n ehdokkaat eivät menestyneet. Nato-myönteinen jäi viimeiseksi. Suomi valitsi tolkullisen presidentin, joka pitää Nato-jäsenyyttä tietyssä tilanteessa mahdollisena, hän kommentoi Twitterissä

– Niinistön ja hänen linjansa enemmistö kaikkien suurien puolueiden parissa on melkoinen. Se rakentaa uutta konsensusta. Niinistön linjauksilla esimerkiksi Naton suhteen on johdatteleva vaikutus. Joissakin olosuhteissa moni asia mahdollinen, Aaltola jatkaa

Jukka Tarkan mukaan Sauli Niinistö oli ehdokkaista ainoa, joka koko vaalikampanjan ajan piti kiinni viime vuosien turvallisuusselontekojen ja hallitusohjelmien virallisesta turvallisuusmääritelmästä, jonka mukaan Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton maa, joka voi liittoutua, jos tarve vaatii.

–Niinistö on kampanjakeskusteluissa määritellyt kaksi tilannetta, joissa Nato-jäsenyyttä pitäisi tosimielessä pohtia. Ensimmäinen on se, että Ruotsi lähtee hakemaan Nato-jäsenyyttä. Ja toinen on se, että Venäjä jo nyt tulkitsee Suomen Nato-maaksi ja kohtele sitä sotilassuunnittelussaan vihollismaana, Tarkka kertaa Facebookissa ja blogisivustollaan julkaisemassaan kommentissa.

–Jälkimmäinen Niinistön Nato-harkinnalle asettamista ehdoista täyttyy jo nyt. Venäjän sotilasdoktriini ja sotaharjoitusten tilanneasetukset osoittavat, että Suomi on Venäjän sotilaille vihollismaa. Ja ne, jotka vähättelevät Ruotsin Nato-jäsenyyden merkitystä Suomen turvallisuusasemalle, ovat unohtaneet Paasikiven perusopin. Kannattaa katsoa karttaa. Sen pahemmassa pussinperässä Suomi ei voisi olla kuin silloin jos Ruotsi on Natossa ja Suomi yksin kylmässä, hän jatkaa.

Sekä Aaltola että Tarkka arvioivat, etteivät Venäjän ”vaalioperaatiot” ulottuneet Suomeen presidentinvaaleissa.

– Venäjän vaalioperaatiot eivät ulottuneet Suomeen. Syyt: Aikaisempien operaatioiden paljastuminen, Niinistön vahva asema, Suomi suhteellinen immuniteetti ja vastareaktio, kaipuu vakauteen...Niinistön korkeaa kannatusta voi osittain pitää kansan reaktiona vaalivaikuttamisiin, Aaltola kommentoi.

Tarkka on omassa kommentissaan suorasanaisempi.

– Venäjän trolliteollisuuden ei ole tarvinnut ponnistella Suomen presidenttivaalien kanssa pätkääkään. Ehdokkaiden enemmistö veisasi Venäjän virttä falsetissa ilman idän opetusta. YYA on politiikan tavallisille taaplaajille edelleen totuuden kova sana.

Aaltola uskoo, että Sauli Niinistön 62,7 prosentin murskavoitto vahvistaa hänen asemaansa ulkopolitiikan johdossa.

– Niinistön historiallisen saavutuksen ajurit voi pelkistää näin: Vahva puolustus, yhteiskunnallinen rauha/eheys, hötkyilemättömyys ja ideologisten kantojen välttäminen. Saattaa olla vahva perintö myöskin seuraajille, hän toteaa.

Aaltola tiivistää Sauli Niinistön linjan näin: ”Provosoimaton panostus oman maan kyvykkyyksiin. Vakaa ja vahva Suomi löytää kumppaneita nyt ja hädän hetkellä. Tie liittoutumiseen säilyy, mutta ei tässä tilanteessa välttämätön.”

– Niinistön mandaatin merkittävin piirre on, että kansa palkitsi pragmaattista tilannesidonnaisuutta korostaneen ehdokkaan, jolle liikkumatila ja agiilisuus on tärkempää kuin ideologinen linjakkuus, hän sanoo.

