Jättiliitto vaatii 28 tunnin työviikkoa Saksassa – keskustelu tulossa myös Suomeen?

Palkansaajien tutkimuslaitoksella uskotaan, että Saksassa virinnyt keskustelu vain 28-tuntisesta työviikosta valuu myös Suomeen. Tekniikka&Talous kertoi maanantaina saksalaisen jättiliitto IG Metallin vaatimuksesta.

Saksan suurin ammattiliitto, johon kuuluu 3,9 miljoonaa jäsentä, on ilmoittanut käynnistävänsä ”työtaistelulliset toimenpiteet” saadakseen läpi ajatuksensa 28-tuntisesta työviikosta. Liiton ajatuksena on, että ihmiset voisivat lyhentää työnaikansa kahdeksi vuodeksi 28 tuntiin ilman, että sillä on suuriakaan vaikutuksia ansiotasoon.

Liitto varoittaa työnantajia odotettavissa olevista joukkolakoista. Neuvotteluissa ajatus lyhennetystä työviikosta ei toistaiseksi ole edennyt.

– Mikäli idea Saksassa vähänkään etenee, myös Suomessa aletaan keskustella työajan lyhentämisestä, Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuskoordinaattori Eero Lehto uskoo T&T:n mukaan.

Saksalaispyrkimykset työajan lyhentämiseen ovat täysin vastakohta sille, mihin Suomessa on kiky-sopimusten myötä totuttu. Eero Lehdon mukaan Saksan taloudella menee nyt niin hyvin, että IG Metallin kaltaiset ammattiliitot ovat voimansa tunnossa.

Tutkijan mukaan ”28 tunnin vaatimus on kova, mutta pitemmällä tähtäimellä tällaisia askeleita on pakko ottaa”. Lehdon mukaan radikaali työajan lyhennys edellyttää melkoista tuottavuusloikkaa.

– Tutkimusten mukaan työpäivän pidentäminen heikentää työtehoa, mutta työpäivän lyhentämisen vaikutuksista ei ole tietoa.

