Keskustan pelot turhia? – Väyrysen Kansalaispuolue: ”Paavo on meidän pääministeriehdokas”

Europarlamentaarikko Paavo Väyrysen perustamalla Kansalaispuolueella on suuret suunnitelmat ensi vuoden eduskuntavaaleihin. Puheenjohtaja Sami Kilpeläinen vahvistaa, että Väyrynen on puolueen pääministeriehdokas. Julkisuudessa on pohdittu, aikooko Väyrynen uudesta puolueestaan huolimatta haastaa entisen puolueensa keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän kesän puoluekokouksessa.

Kilpeläinen kertoo, että eduskuntavaaliehdokkaiden rekrytoiminen on alkamassa Kansalaispuolueessa ja ensimmäinen vaalitilaisuus pidetään jo ensi viikolla Helsingissä. Myös Väyrynen sanoi vaali-iltana sunnuntaina aloittavansa välittömästi valmistelut eduskuntavaaleja varten ja palaavansa Brysselistä eduskuntaan kevään mittaan. Väyrynen oli presidenttiehdokkaana valitsijayhdistyksen listoilta ja sai 6,2 prosenttia äänistä.

Kilpeläisen mukaan reilu vuosi sitten puoluerekisteriin saatu Kansalaispuolue organisoitui valtakunnalliseksi Väyrysen presidentinvaalikampanjan aikana. Nyt käynnissä on osastojen perustaminen jokaiseen vaalipiiriin eduskuntavaaleja silmällä pitäen. Alkavana vuonna osastoja on perustettu joka viikonloppu. Yhdeksäs osasto perustetaan tänä perjantaina Pirkanmaalle ja loput heti perässä Satakuntaan, Varsinais-Suomeen ja Hämeeseen.

Kilpeläisen mukaan osastoilla on keskeinen rooli ehdokashankinnassa. Puolueorganisaatio halutaan pitää kevyenä ja osastot toimivat suoraan puoluehallituksen alaisuudessa.

Väyrynen nostettiin puolueen pääministeriehdokkaaksi jo 15. heinäkuuta 2017 ennenaikaisten eduskuntavaalien varalta, kun hallitus horjui maakuntalain ja sote-lakien takia.

–Näytti että nämä kaatuvat ja meillä on usko, että ne kaatuvat joka tapauksessa, koska niihin liittyy hyvin paljon perustuslaillista ongelmaa, varsinkin yksityistämiseen, Kilpeläinen sanoo lakipaketeista Uudelle Suomelle.

–Meillä on voimassa oleva puolueen linjaus siitä, että Paavo Väyrynen on meidän pääministeriehdokas.

Se tarkoittanee, että keskustan pelot siitä, että Väyrynen pyrkisi keskustan johtoon, ovat turhia?

–Minä en keskustan asioita osaa kommentoida yhtään. Totta kai Väyrynen infoaa itse omista aikatauluistaan.

Väyrynen aikoo ilmoittaa suunnitelmistaan tiedotustilaisuudessa nyt loppuviikosta. Hän ei ole vastannut Uuden Suomen haastattelupyyntöön aiheesta.

Kunniapuheenjohtaja Väyrynen ei ole suostunut eroamaan keskustasta ja hän itse ohjailee Keminmaan Keskustaseuraa, joka voisi hänet periaatteessa ainoana tahona erottaa. Julkisuudessa on spekuloitu Väyrysen vastaiskusta keskustan puheenjohtajapelissä ja eri sisäpiirilähteistä arvioitiin Helsingin Sanomille, että Väyrysen temppuiluun on syytä varautua. Lehti kertoo, että keskusta pelkäisi Väyrysen suunnitelmia.

Tähtäimessä yli 20 kansanedustajaa

Kilpeläinen hehkuttaa Väyrysen presidentinvaalitulosta samaan tapaan kuin ehdokas itse. Kilpeläinen painottaa, että tulos saatiin ”lyhyessä ajassa vailla minkäänlaista puoluetukea hyvin pienellä budjetilla talkookampanjassa”, jonka kaikki osallistujat olivat vapaaehtoisia. Yhtään palkattua työntekijää ei ollut. Mukana oli paljon Kansalaispuolueen ihmisiä.

–Tästä on lentävä lähtö eduskuntavaaleihin. Paavon saama vaalitulos antaa todella hyvän pohjan, Kilpeläinen sanoo.

Kilpeläisen mukaan eduskuntavaaleissa tavoitteena on ainakin 10 prosentin kannatus ja yli 20 kansanedustajaa.

–Se on ihan jo puhdasta matematiikkaa.

–Meillä on täydet realiteetit saada joka vaalipiiristä kansanedustajia ja meillä on erittäin vahvoja alueita, joissa meillä on mahdollisuus saada useampia kansanedustajia, jolloin tämä mahdollistaa pääministeripaikan tavoittelemisen todella hyvin.

Kilpeläisen mukaan lähtötilanne on loistava myös, koska Väyrysen kannatus oli ”paljon vahvempi” kuin pääministeri- ja pääoppositiopuoleen. Väyrynen oli neljäs Sauli Niinistön, Pekka Haaviston (vihr.) ja Laura Huhtasaaren (ps.) jälkeen. Kilpeläisen mielestä ”on nähtävissä, että kansa antoi hallituspolitiikalle vahvan näpäytyksen”. Hän uskoo, että Väyrysen äänestäjissä oli paljon väkeä, joka on tyytymätön valtaeliitin politiikkaan.

Kilpeläinen ei suostu myöntämään minkäänlaista tappiota tuoreessa presidentinvaalituloksessa, vaikka Väyrysen kannatus on laskenut jokaisissa presidentinvaaleissa ja tällä kertaa suorastaan romahti aiempiin verrattuna. Kilpeläisen mukaan kyseessä oli niin erilainen vaali ja lähtöasetelma, ettei tilannetta voi verrata edellisiin. Parempi vertailukohta on hänen mukaansa keskustan ja demareiden tulos, joka jäi molemmilla Väyrystä heikommaksi.

Erilaisiakin arvioita on kuitenkin kuultu ja vihreiden tietoyhteiskuntaryhmän jäsen Marko Kivelä arvioi blogissaan, että ”Väyrysen poliittiset manööverit ovat vieneet hänet poliittiseen marginaaliin”. Kilpeläinen ei tätä niele, vaan viittaa nykyisiin eduskuntapuolueisiin, jotka laulavat keskenään ”kovin samanlaisia lauluja”, kun menevät hallitukseen.

Kilpeläinen itse tulee Kainuusta, missä ei hänen mukaansa enää juuri äänestetä, koska koetaan, että ”poliitikot tukevat vain vahvoja ihmisiä ja alueita”. Kilpeläinen uskoo, että eduskuntavaaleihin on herätettävissä ”tosi iso nukkuvien äänestäjien joukko”, joka jo osin saatiin Väyrysen tarjoaman vaihtoehdon taakse.

–Kansan kyykyttäminen ja maakuntien tyhjentäminen, sille on tultava stoppi.

Jääkö keskustan jäsenkirja?

Presidentinvaaleissa Väyrysen arvioitiin syöneen Laura Huhtasaaren (ps.) kannatusta, koska hän oli tämän linjoilla esimerkiksi EU- ja maahanmuuttokysymyksissä. Kilpeläisen mukaan Kansalaispuolue eroaa perussuomalaisista esimerkiksi sotilaallisen liittoutumattomuuden tiukassa linjassa, joka puolustaa Suomen itsenäisyyttä. Kilpeläisen mukaan puolue vastustaa massamaahanmuuttoa, mutta ei ihmisiä. Kilpeläisen mukaan kyse on siitä, että poliittiset järjestelmät eivät ole toimineet maahanmuuton osalta ja siksi tarvitaan poliittinen muutos.

Kilpeläinen itse on kuulunut keskustan puoluevaltuustoon, mutta sanoo, ettei ole osallistunut millään tavalla valtuuston toimintaan viime vuonna, eikä ole enää keskustan jäsen.

–Olen ilmoittanut, etten maksa enää keskustalle jäsenmaksua. Teknisesti puoluevaltuuston jäsenyys päättyy kesäkuun puoluekokouksessa.

Entä jäsenyytensä kanssa venkoileva Paavo Väyrynen? Uskotko, että hän päätyy samanlaiseen ratkaisuun?

–Hän tekee omat ratkaisunsa. Jokainen tekee omalla tavallaan. En pysty kommentoimaan Paavon linjauksista.