Kysely: Aktiivimallia ja työn perässä muuttamista kannattaa yli 30% suomalaisista

Suomalaisista 31 prosenttia pitää työttömyysturvan aktiivimallia oikeansuuntaisena keinona työttömyyden hoitamiseen, selviää Suomen Yrittäjien teettämästä kyselytutkimuksesta.

53 prosenttia ei kannata aktiivimallia ja 17 prosenttia ei ota asiaan kantaa.

Kantar TNS:n teki kyselyn 12.–17. tammikuuta, joten tällä viikolla alkanut kuohunta ei näy kyselyn tuloksissa. SAK:n mielenilmaus aktiivimallia vastaan seisauttaa tänä perjantaina joukkoliikenteen monin osin suurissa kaupungeissa ja etenkin pääkaupunkiseudun osalta on puhuttu todellisesta liikennekaaoksesta, kun metrot, raitiovaunut ja lähes koko bussiliikenne pysähtyy. Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton AKT on julistanut aktiivimallin vuoksi työnseisauksen.

Suomalaisilta kysyttiin mielipidettä myös työn perässä muuttamisesta, josta keskusta ja kokoomus ovat olleet eri linjoilla. Kokoomuspoliitikot ovat vaatineet työn perässä muuttamista, kun keskusta on painottanut vahvaa aluepolitiikkaa. 32 prosenttia vastaajista on täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että työn perässä on muutettava, jos sitä ei ole tarjolla omalla kotiseudulla. 46 prosenttia oli eri mieltä asiasta. Noin viidesosa ei ottanut asiaan kantaa.

– On hieman yllättävää, että työn perässä ei ole haluja muuttaa tämän enempää, vaikka suomalaiset ovat läpi historian joutuneet muuttamaan työn vuoksi jopa toisille mantereille, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tiedotteessa.

– Toivoisin tässä suhteessa jonkinlaista asennemuutosta. Joudumme jatkossa miettimään yhä enemmän asuinpaikkaamme sen mukaan, missä työtä on tarjolla.

Pentikäinen kritisoi perjantain lakkoja, kuten moni muukin työnantajapuolen edustaja.

– Lakko on täysin tarpeeton. Se on politiikkaa, joka aiheuttaa monelle kansalaiselle ja yritykselle isoa harmia. Se on muistutus siitä, että työrauhasääntelyä pitää uudistaa. Poliittisia lakkoja pitää rajoittaa meillä muun Euroopan lailla.

Yli puolet hallituspuolue kokoomuksen ja keskustan kannattajista on aktiivimallin puolella. Oppositio on kritisoinut hallituksen aktiivimalliuudistusta kovin sanoin. Vasemmistopuolueiden, vihreiden ja perussuomalaisten kannattajista selvästi yli puolet vastustaa sitä.

Tutkimukseen vastasi 1031 suomalaista. Virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Vuoden alusta voimaan tullut aktiivimalli on herännyt laajaa arvostelua. Sen kumoamiseksi tähtäävä kansalaisaloite on kerännyt jo yli 135 000 allekirjoitusta ja se etenee eduskunnan käsittelyyn. SAK perustelee perjantain protestipäivää osin sillä, että asia on kansalaisaloitteen johdosta palaamassa eduskunnan käsittelyyn. Aktiivimalli laskee työttömyysetuuden tasoa 4,65 prosenttia, jos työtön ei osoita riittävää aktiivisuutta palkkatyössä, yrittäjänä tai työllisyyspalveluissa.

