Sampo Terho syyttää nyt SDP:tä lakoista: ”Johti aktiivimallin vastaista operaatiota”

Sinisten puheenjohtaja, ministeri Sampo Terho syyttää aktiivimallin vastaisten operaatioiden ja lakkojen olevan SDP-johtoisia. Hänen mukaansa aktiivimallia ei peruta.

Sininen eduskuntaryhmä ja ministeriryhmä ovat koolla tammikokouksessaan Säätytalolla. Terho kritisoi kovin sanoin SDP:n ja SAK:n liittoa, joka on ”masinoinut poliittisen lakon perjantaina”. SAK järjestää perjantaina aktiivimallin vastaisen mielenilmauksen ja osa liitoista lakon, joka sekoittaa myös joukkoliikenteen.

–Punavihreän opposition tavoitteena on ollut puutteellista tietoa levittämällä kääntää keskustelu työllisyyspolitiikan kokonaiskuvasta yhteen yksityiskohtaan, jota se on määrätietoisesti liioitellut pelkoa levittääkseen. Osa ay-liikkeestä on lähtenyt lakkojen ja mielenilmausten voimalla mukaan tähän sosiaalidemokraattien johtamaan operaatioon, joka on osa heidän pitkää vaalikampanjaansa, Terho sanoo tiedotteessa.

Kymmenen isoa ammattiliittoa on päättänyt lähteä mukaan SAK:n mielenilmaukseen, mukaan lukien Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, johon kuuluva raitiovaunu- ja metrohenkilöstö on päättänyt osaltaan pysäyttää pääkaupungin raideliikenteen poliittisella lakolla. Viime viikolla poliittisista lakoista päättivät Auto- ja kuljetusalan ammattiliitto AKT, Teollisuusliitto ja Rakennusliitto. Lakko haittaakin myös bussiliikennettä ympäri Suomen.

–Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder on kutsunut näitä lakkoja – ei poliittisiksi, vaan puoluepoliittisiksi. Ja sitähän ne ovat – silkkaa puoluepolitiikkaa. Sosialistit ovat aloittaneet pitkän vaalikampanjan ja heitä lähellä olevat työmarkkinajärjestöt tukevat kampanjaa. Kampanjalasku on valtaisa, ja valitettavasti sen maksamiseen joutuvat osallistumaan kaikki suomalaiset.

Terhon mukaan ”ay-liikkeen kenttäväestä suurin osa on varmasti vilpittömästi huolissaan työttömien asemasta, mutta Hakaniemen herroilla se ei välttämättä ole päällimmäisenä mielessä”.

–Jos olisi, niin miksi nyt kiihotetaan väkeä torille? Miksei toimittu rakentavasti yhdessä syksyllä, kun aktiivimallia käsiteltiin eduskunnassa? Ja miten ihmeessä SAK ajoi työttömien asemaa silloin kun se jäi ainoana keskusjärjestönä pois aktiivimallia valmistelevasta työryhmästä?

SAK on vastustanut aktiivimallia alusta saakka ja jättäytyi pois sen valmistelusta, kun erimielisenä lopettanut Hetemäen työryhmä päätti edetä mallin mukaisesti lokakuussa 2016. Oppositio mukaan lukien SDP on pitänyt aktiivimallista meteliä eduskuntasalissa, mutta kova julkisuuskohu syntyi vasta, kun malli tuli voimaan vuoden alusta.

Terho muistuttaa, että aktiivimalli on yksi osa 10 kohdan työllisyyspakettia, niin sanottua kymppilistaa, joka puolestaan on pieni osa hallituksen työllisyystoimenpiteiden kokonaisuudesta. Kymppilista syntyi työmarkkinajärjestöjen kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta syksyllä 2016. Aktiivimallin lisäksi siinä on 9 muuta toimea, jotka ovat työttömien kannalta Terhon mukaan ”pehmeitä ja kannustavia”.

–Tätä kokonaisuutta ei kumota tai peruta, Terho sanoi Säätytalolla.

Aktiivimallin tavoitteena on Terhon mukaan ohjata työttömät hakemaan myös lyhyttä keikkatyötä. Sitä kautta on helpompi päästä takaisin työelämään ja myös kokoaikatyöhön. Aktiivimallin arvioidaan lisäävän työllisten määrää noin 10 000 työvuodella.

STTK:n pääekonomisti Ralf Sund arvioi aiemmin Uudelle Suomelle, että aktiivimalli tuo arviolta 8000–10 000 työllistä lisää. Myös hän puolusti mallia.

Aktiivimalli laskee työttömyysetuuden tasoa 4,65 prosenttia, jos työtön ei osoita riittävää aktiivisuutta palkkatyössä, yrittäjänä tai työllisyyspalveluissa. Sen kumoamiseksi tähtäävä kansalaisaloite on kerännyt jo yli 135 000 allekirjoitusta ja se etenee eduskunnan käsittelyyn.

Terhon mukaan Suomen talouden hukattu vuosikymmen on ohi. Hän viittaa työllisyyslukuihin. Hänen mukaansa 70 prosentin työllisyys on korkein taso 27 vuoteen.

