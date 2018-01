Kansanedustaja tyrmää Teollisuusliiton lakkopuheet: ”Uskomatonta – pyhittää työpaikkakiusaamisen”

Hallituspuolue keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä tuomitsee Teollisuusliiton lausunnot perjantain poliittisesta lakosta. Kärnä pitää suurliiton ohjeistusta työntekijöille painostuksena.

Teollisuusliitto on julistanut perjantaille poliittisen lakon, joka liittyy SAK:n mielenilmaukseen aktiivimallia vastaan. Liitto tiedotti tiistaina, että ”lakko koskee kaikkia Teollisuusliiton sopimusalojen töitä ja kaikkia alojen työntekijöitä, olivatpa he Teollisuusliiton jäseniä tai eivät”. Samalla liitto kertoi, että perjantaina töitä tekevät joutuvat selittämään toimintaansa ammattiosastolle ja että myös toisten liittojen rikkureiden suhteen ryhdytään tarvittaviin toimiin.

Teollisuusliiton järjestöpäällikkö Vesa Aallosvirta kommentoi STT:lle, että lakon ulkopuolelle jättäytyville liittoon kuulumattomille ei ole tulossa muita sanktioita kuin ”sanallista miekkailua kiihkeimmillä työpaikoilla”.

– Aallosvirran lausunto on uskomaton, sillä se pyhittää työpaikkakiusaamisen. Työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan työsuojelulain 18§:n ja 28§:n mukaista häirintää, johon on velvollisuus puuttua. Muutenkin Teollisuusliiton asiasta antamat lausunnot voidaan tulkita painostukseksi. Kaikki tällainen syö laillisten työtaistelutoimien uskottavuutta, Kärnä kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

– Olisi suotavaa, että Teollisuusliiton puheenjohtajisto Riku Aalto, Turja Lehtonen, Heli Puura ja Jari Nilosaari osoittaisivat nyt suoraselkäisyytensä ja ilmoittaisivat yksiselitteisesti, että liitto ei hyväksy minkäänlaista työpaikkakiusaamista. Ei liiton jäseniin tai liiton ulkopuolisiin kohdistuvaa. Epäilenpä vain, että ei taida pokka riittää.

Vesa Aallosvirta perustelee STT:lle, miksi Teollisuusliitto katsoo voivansa velvoittaa myös liittoon kuulumattomia työntekijöitä osallistumaan lakkoon.

– Työt on lakossa. Ei ihmiset vaan työt.

Tosiasiassa ihmisiä ei silti voida estää menemästä työpaikalleen, hän myöntää.

– Ei voi käydä fyysisesti kiinni, mutta viestiä sanallisesti ja kertoa siitä, minkä takia tällainen on järjestetty. Peruslähtökohta on se, että kun me julistamme ammattiliittona työtaistelun, me julistamme ne työt lakkoon, työtaistelun piiriin ja silloin se koskee kaikkia työntekijöitä. Työt on lakossa, ne ovat lakonalaista työtä.

Lue myös: Ay-liikkeessä kovaa lakkopeliä: Rikkuri joutuu selittämään työntekoaan – kuuluu Teollisuusliittoon tai ei