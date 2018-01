Yle: 20 naista kertonut elokuvaprofessorin seksuaalisesta häirinnästä – ehdotuksia pääsykokeissa ja painostusta seksiin

Noin 20 elokuva-alalla työskentelevää naista on kertonut Yleisradiolle kokemuksiaan elokuvaohjaaja ja -professori Lauri Törhösen harjoittamasta, väitetystä seksuaalisesta häirinnästä. Monet naisista esittävät syytöksensä nimellään esiintyen Ylen jutussa.

Naisten mukaan elokuvakerronnan professori Törhönen on ahdistellut niin elokuva-alan opiskelijoita, joihin nähden hän on ollut valta-asemassa, kuin myös opettajakollegoitaan. Naiset kertovat Törhösen ehdottaneen seksiä muun muassa pääsykokeissa, suudelleen ja kourineen heitä pakolla ja painostaneen seksiin vastineena alalle pääsystä.

– Hän ja miesopettaja yrittivät saada minut ottamaan harjoituksessa paidan pois ja kyselivät, mihin laitan kädet, kun poikaystäväni panee minua takaapäin, kertoo Törhösen assistenttina opiskeluaikanaan toiminut ohjaaja Taru Mäkelä Ylelle.

Ylen mukaan Törhösen häirintäkäytös näyttää jatkuneen ainakin 1980-luvulta 2000-luvulle.

– Häirinnästä on tullut oikein sukupolvikokemus. En usko, että sen ajan opettajakunta on käsittänyt, kuinka moneen vuosikurssiin Törhösen käytös on jättänyt jälkensä, kertoo Törhösen kollegana toiminut lavastusosaston professori Katriina Ilmaranta.

Yle päätti julkaista Törhösen nimen tärkeimpinä perusteinaan ”henkilön valta-asema suhteessa häirinnän kohteena olleisiin naisiin, henkilön toiminta opettajana ja häirintätapausten suuri määrä”. Törhönen on kieltäytynyt kommentoimasta väitteitä Ylelle.