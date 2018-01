Professori SAK:n ja Juha Sipilän kiistelystä: ”Kiky-peruste ei vaikuta todelliselta”

Hallitus ja SAK tappelevat parhaillaan siitä, rikkooko työttömyysturvan aktiivimalli hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen solmimaa kikyä eli kilpailukykysopimusta. Työoikeuden professori Seppo Koskisen mielestä SAK:n perustelu aktiivimallin vastustamiselle ei näytä todelliselta.

SAK on väittänyt, että aktiivimalli on kiky-sopimuksen vastainen. Keskusjärjestön näkemyksen taustalla on hallitusohjelman kirjaus ehdollisista lisäleikkauksista, Uusi Suomi uutisoi tänään keskiviikkona. Hallitusohjelmaa esitellessään pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ilmoitti hallituksen jättävän tekemättä nämä 1,5 miljardin euron leikkaukset, jos yhteiskuntasopimus eli sittemmin kilpailukykysopimus syntyisi.

Mainittuun ehdollisten lisäleikkausten listaan sisältyi 120 miljoonan euron leikkaus työttömyysturvaan. SAK katsoo, että kun kiky-sopimus on syntynyt, ei työttömyysturvaa siis tulisi leikata. Kilpailukykysopimus edellyttää, että hallitus luopuu laatimastaan ehdollisesta leikkauspaketista.

Aktiivimalli kyllä leikkaa työttömyysturvaa, mutta ei kaikilta työttömiltä eikä mainitun 120 miljoonan euron edestä. Tämän takia hallituksessa katsotaan, että ”tämä kokonaisuus ei todellakaan ole leikkaus, eikä myöskään aktiivimalli itsessään, joka useimpien tapauksessa ei ole sitä”. Pääministeri Sipilä kiisti tänään tiukasti, että aktiivimalli olisi millään tapaa kiky-sopimuksen vastainen.

Myös Turun yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskinen katsoo, että työttömyysturvan leikkaus tarkoittaa tyypillisesti säästötoimenpidettä, joka leikkaa kaikilta.

–Jos heikennettäisiin esimerkiksi päivärahaa kaikkien osalta tai jos sanottaisiin, että karenssit tulisivat aina tietyissä tapauksissa kaikille, se on leikkaus, Koskinen tarkentaa Uudelle Suomelle.

Hänen mukaansa leikkauksessa ei voi olla kyse siitä, että joidenkin kohdalla tulos on positiivinen ja joidenkin kohdalla negatiivinen, kuten aktiivimallissa on. Aktiivimallissa työttömyysturvan leikkautumisen voi estää osoittamalla riittävää aktiivisuutta palkkatyössä, yrittäjänä tai työllisyyspalveluissa. Koskinen huomauttaa, että aktiivimallista saattaa koitua myös lisäkustannuksia, jos työvoimapalveluihin joudutaan palkkaamaan lisää henkilöstöä.

Koskisen mukaan on vaikea nähdä, että sillä, mitä osapuolet ovat kikyssä sopineet, olisi tarkoitettu aktiivimallin tyyppistä leikkausta. Todennäköisempää on, että tarkoitettiin perinteistä työttömyysturvan leikkausta, vaikkakaan ulkopuoliset eivät voi todella tietää, mitä neuvotteluissa on tarkasti sovittu. Se on vain mukana olleiden osapuolten tiedossa.

SAK:n protestin kiky-peruste on siis heikolla pohjalla?

–Ulkopuolisen näkökulmasta kiky-peruste ei vaikuta todelliselta, Koskinen vastaa.

Koskinen huomauttaa, että aktiivimallia ei todennäköisesti ollut edes olemassa silloin, kun kikystä sovittiin, joten varsinainen aktiivimalli tuskin oli esillä neuvottelupöydässä tai missään listoissa, joita kikyä varten laadittiin. Niinpä siitä on hankala puhua kikyn vastaisena.

Koskisen mielestä aktiivimalli on ”työttömyysturvassa tosi pieni juttu” ja karenssit paljon isompi asia. Jos hallitus loisi uusia karensseja, ne olisivat Koskisen mielestä paljon todennäköisemmin kiky-sopimuksen vastaisia.

Hallitus valmistelee parhaillaan omatoimisen työnhaun mallia, josta odotetaan valmista esitystä tänä vuonna. Luonnoksen perusteella työttömille olisi tulossa uusi velvoite, joka tuo työttömälle 60 päivän karenssiajan, jolloin työttömyysturvaa ei makseta, jos hän ei hae työtä keskimäärin kerran viikossa.

