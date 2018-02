”Lakko koskee kaikkia työntekijöitä, jäseniä tai ei” – Työoikeuden professori: Teollisuusliiton tavoitteena sitoa järjestäytymättömät lakkoon

Teollisuusliiton huomiota herättänyt lakkotiedote ei ole poikkeuksellisesti muotoiltu, arvioi Turun yliopiston työoikeuden professorin Seppo Koskinen Uudelle Suomelle.

Teollisuusliitto julkaisi tiistaina tiukkasanaisen tiedotteen, jossa se ohjeistaa työntekijöitä perjantain lakkoa varten, mikä ei jäänyt julkisuudessa huomaamatta. SAK:n suurimpiin liittoihin kuuluva Teollisuusliitto menee vuorokauden mittaiseen poliittisten lakkoon vastustaakseen aktiivimallia ja nykyhallituksen toimintatapoja.

Tiedotteen mukaan työpaikan ammattiosasto vaatii selvitystä kaikilta niiltä, jotka tekevät perjantaina töitä. Tiedotteen mukaan ”lakko koskee kaikkia Teollisuusliiton sopimusalojen töitä ja kaikkia alojen työntekijöitä, olivatpa he Teollisuusliiton jäseniä tai eivät”. Näin ollen lakkovelvoite koskisi myös niitä työntekijöitä, jotka eivät kuulu Teollisuusliittoon tai mihinkään ammattiliittoon.

Liiton jäsenillä taas on tiedotteen mukaan suoranainen ”velvollisuus osallistua lakkoon” liiton sääntöjen perusteella. Talouselämän tietojen mukaan Teollisuusliiton jäseniä on jopa uhkailtu liittonsa jäsenyyden menetyksellä, jos he eivät osallistu perjantain lakkoon. Jos liiton jäsen tekee perjantaina töitä, joutuu hän selittämään työskentelyään ammattiosastolle.

– Teollisuusliiton työtaisteluohjeen mukaisesti henkilö, joka tekee lakon alaista työtä, on Teollisuusliiton ammattiosaston jäsen, hänelle lähetetään ammattiosaston toimesta vastinepyyntö. Vastinepyynnössä kerrotaan, että henkilöä epäillään lakon alaisen työn tekemisestä tietyllä ajalla ja pyydetään jäsentä vastaamaan joko kirjallisesti tai suullisesti asiasta ammattiosastolle, tiedotteessa todetaan.

– Vastineen kuulemisen jälkeen ammattiosasto käsittelee asian ja tekee tarvittavat toimenpiteet. Jos rikkuri on jonkin toisen liiton jäsen, ollaan Teollisuusliitosta yhteydessä kyseiseen liittoon ja se ryhtyy tarvittaviin toimiin.

”Perinteistä opastusta”

Koskinen tulkitsi tiedotetta niin, että Teollisuusliitto pyrki sitomaan lakkoon myös järjestäytymättömät työntekijät.

–Koska eiväthän he toisten liittojen jäseniä voi millään tavalla sitoa, Koskinen tarkentaa Uudelle Suomelle ja lisää, että järjestäytymättömien sitominen lakkoon on perinteinen kysymys työpaikoilla, kun järjestö laittaa ”työt lakkoon”.

–Se on katsottu kyllä niin, että järjestäytymättömillä on oikeus noudattaa järjestön päätöstä, mutta juridista velvollisuutta ei ole. Käytännössähän se on vähän toinen kysymys, kun siellä voivat olla lakkovahdit estämässä työhönmenoa.

Koskisen mukaan muutamissa tapauksissa lakkovahdit ovat turvautuneet tiukempiinkin otteisiin järjestäytymättömien osalta, mutta siinä tulee jo rikoslaki vastaan. Koskisen mielestä Teollisuusliiton tiedote kuulostaa ”perinteiseltä opastukselta”.

–Työtaisteluihin liittyy aina vähän niin kuin uhittelua ja opastamista. Ei tämä nyt poikkeuksellista ole. Juridiikka on sitten monesti aivan muu asia kuin nämä ohjeet. Varsinkin, jos on kyse toisen liiton opastamisesta.

Koskinen huomauttaa, että liitot ovat oikeuden näkökulmasta itsenäisiä ja niillä on omat hallintoelimensä, jotka tekevät omat päätökset.

–Ylimalkaan meillä on kyllä sellainen sääntö, että kukin liitto päättää itsenäisesti omien työntekijöidensä osalta sen, mihin liiton jäsenet ryhtyvät työtaistelutilanteessa. Toisten liittojen päätäntävallan supistamista ei kyllä yksikään liitto hyväksy.

Koskinen painottaa, että tavallisesti rikkurikysymyksiä pohditaan pikemminkin sitä kautta, että työnantaja palkkaa ulkopuolisia työntekijöitä, kuten vuokratyövoimaa. Palkansaajapuoli on solidaarinen ja liitot kunnioittavat toisten liittojen päätöksiä, eikä toisten työtaisteluita ruveta murtamaan.

–Yleensä se hoidetaan niin, että liitot yhteistuumin miettivät, mitä tehdään, jos heidän työntekijänsä ovat niin lähellä toisiaan.

Teollisuusliiton arvion mukaan lakon piirissä voi olla jopa noin 140 000 työntekijää.

