HS: Keskusta alkaa kypsyä erottamaan Väyrysen: ”Rajat ne on Paavollekin”

Keskustassa alkaa olla jo vahvoja haluja erottaa oman puolueen perustanut Paavo Väyrynen puolueesta. Helsingin Sanomat soitti kaikille 20:lle keskustan piirijohtajalle, joista moni toivoi erottamistoimia. Puoluesihteeri väläyttää Väyrysen koko jäsenyhdistyksen erottamista.

Kunniapuheenjohtaja Väyrynen ei ole suostunut eroamaan keskustasta ristiriidoista huolimatta. Keskusta pystyy erottamaan hänet käytännössä vain erottamalla koko paikallisyhdistyksen, Keminmaan Keskustaseuran, jota Väyrynen itse ohjailee. Yhdistys voidaan erottaa puoluehallituksen esityksestä, mitä Helsingin Sanomien mukaan pohditaan nyt.

Puoluesihteeri Jouni Ovaska sanoo lehdelle, että asia noussee keskusteluun seuraavassa puoluehallituksen kokouksessa helmikuun puolivälissä. Esitystä ei välttämättä tule heti, mutta toimiin ollaan tarvittaessa valmiita.

–Jäsenistöltä on tullut todella paljon palautetta, lukuisia sähköposteja, ja nyt tälle halutaan stoppi, hän sanoo lehdelle.

–Haluan kuulla, mitä jäsenistö ja piirien johtajat ovat mieltä. Ja jos he ovat sitä mieltä, että Väyrysen osalta pitää ryhtyä järeämpiin toimenpiteisiin, niin sitten aletaan – –. Se voi olla aina yhdistyksen erottamiseen asti.

HS soitti kaikille keskustan 20 piirijohtajalle ja kertoo, että moni haluaa Väyrysen jo ulos puolueesta ja katsoo, että häneen on suhtauduttu liian varovaisesti. Tarkkoja lukuja kenttäväen kannoista lehti ei kuitenkaan kerro. Monen mielestä erottaminen olisi huonompi ratkaisu kuin se, että Väyrynen tekisi itse johtopäätökset. Osa toivookin vielä sopuratkaisua, mutta ratkaisua kuitenkin.

–Kentältä tuleva paine lisääntyy, että ratkaisu tähän pitäisi löytyä, sanoo Lapin piirin puheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi Helsingin Sanomille.

–Kommentteja on tullut kentältä, että rajat ne on Paavollekin.

Presidentinvaaleissa Väyrynen sai suuremman kannatuksen kuin keskustan oma ehdokas Matti Vanhanen. Vaalien jälkeen Väyrynen ilmoitti pyrkivänsä oman Kansalaispuolueensa kansanedustajaksi ensi vuoden eduskuntavaaleissa ja aloittavansa valmistelut välittömästi. Häneltä odotetaan ”merkittävää ilmoitusta” tiedotustilaisuudessa, jonka hän pitää tänään kello 15.

Europarlamentaarikko Väyrynen ilmoitti jo vaali-iltana, että hän aikoo palata kevään mittaan Brysselistä eduskuntaan, mikä tietäisi lähtöä Mikko Kärnälle (kesk.). Väyrysen Kansalaispuolueen puheenjohtaja Sami Kilpeläinen vahvisti aiemmin Uudelle Suomelle, että Väyrynen on puolueen pääministeriehdokas ensi vuoden eduskuntavaaleissa. Väyrynen itse ei ole suostunut kommentoimaan aikeitaan tarkemmin ja kertonee ne tiedotustilaisuudessaan.

Julkisuudessa on pohdittu myös sitä, aikooko Väyrynen uudesta puolueestaan huolimatta haastaa entisen puolueensa keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän kesän puoluekokouksessa. Julkisuudessa on spekuloitu Väyrysen vastaiskusta keskustan puheenjohtajapelissä ja eri sisäpiirilähteistä arvioitiin Helsingin Sanomille, että Väyrysen temppuiluun on syytä varautua. Lehti kertoi, että keskusta pelkäisi Väyrysen suunnitelmia.

Päivitys klo 9.58 Väyrysen tiedotustilaisuuden tarkalla ajankohdalla.