Tuttu näyttelijä paljasti raiskauksen – Elina Knihtilä puhkesi itkuun A-studiossa

Taideyliopiston teatterikorkeakoulun professori Elina Knihtilä puhkesi kyyneliin illan A-studiossa nähtyään näyttelijä-tuottaja Heli Sirviön haastattelun, jossa hän paljasti joutuneensa opiskeluaikanaan raiskatuksi.

Suomessa tuli julki ensimmäinen nimi Me too -kampanjasta alkaneessa häirintäkeskustelussa elokuva-alalla, kun Yle kertoi noin 20 naisen syyttävän elokuvaohjaaja, ex-professori Lauri Törhöstä seksuaalisesta häirinnästä. Sirviön tarina ei kuitenkaan liity Törhöseen, vaan kyse oli miespuolisesta opiskelutoverista, jota Sirviö ei haastattelussa nimennyt. Voit katsoa Ylen haastattelun jutun alta.

Sirviö oli puhunut kokemuksestaan mies- ja naisopettajan kanssa, joista jälkimmäinen oli todennut Sirviön epäröintiin, ettei omia uramahdollisuuksia kannata tuhota menemällä poliisin pakeille. Sirviö kertoi menettäneensä tämän johdosta täysin luottamuksensa alansa ihmisiin. Sirviö on näytellyt muun muassa Suomen Kansallisteatterissa ja tv-sarjassa Taivaan tulet.

Heti insertin jälkeen juontaja kysyi Knihtilältä, mitä hän uskoo, että asian julki tuominen on Sirviöltä vaatinut. Knihtilä vastasi ääni heti itkusta särkyen.

– Aika paljon pelottomuutta ja rohkeutta. Olen tosi kiitollinen Helille tästä tarinasta. Niin kuin näkee, tämä on iso asia, ei pelkästään meidän alalle, vaan varmaan monelle, Knihtilä kommentoi näyttelijäkollegan tarinaa ja alkoi pyyhkiä tämän jälkeen silmiään.

Jo aiemmin Knihtilä sanoi, ettei ollut yllättynyt Ylen perjantain paljastuksesta. Suomen elokuvasäätiön toimitusjohtaja Lasse Saarinen totesi arvostavansa suuresti Sirviön ulostuloa.

–Masentavaa tietenkin, mutta äärimmäisen arvokasta, että tällaisia asioita kokeneet uskaltavat tulla naamallaan esiin. Se konkretisoi niin paljon paremmin tällaisen, kuin jos luemme anonyymeistä tapahtumista, Saarinen sanoi hänkin selvästi liikuttuneena.

”Toivottavasti uusia nimiä julkaistaan”

Näyttelijä Pamela Tola sanoi lähetyksessä, että paineet ovat kovat uran alkupuolella ja on tärkeää, että toimintakulttuurin pitää muuttua ja muutoksen on alettava ruohonjuuritasolta. Kulttuuriministeri Sampo Terho (sin.) puolestaan totesi, että tarina oli karmeaa kuultavaa. Hänen mukaansa ala on jo lähtenyt toimimaan häirinnän kitkemiseksi ja kulttuurin muuttamiseksi. Alan järjestöt ovat muun muassa laatineet ohjeistuksen seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi.

Ohjeistus tulee julkiseksi ensi viikolla. Saarisen mukaan siinä muun muassa määritellään, mitä on seksuaalinen häirintä.

–Mitä kohteelle tulee tehdä ja myös esimiehille, jos kuulevat näkevät tai heille tullaan valittamaan tällaisesta niin mitä tulee toimita. Se on rautalankamalli siitä, miten tulee toimia näissä tilanteissa, Saarinen sanoi lähetyksessä.

Knihtilän mielestä tuotantoyhtiöiltä tulisi vaatia myös työsuojeluohjelmia.

Juontaja kysyi ohjelman lopuksi, uskovatko haastateltavat, että uusi nimiä tulee julki.

–Toivoisin, että tulee, koska se tervehdyttäisi tätä tilannetta. Se on vähän niin, että niin kauan kuin nimiä ei ole, kaikki ovat syytettyjä, Saarinen vastasi.

Terho uskoo muutokseen

Terhon kiitti vastausta ja lisäsi, että ilmoittamisen kynnys pitäisi saada matalammaksi. Hän uskoi, että alkaneet toimenpiteet edistävät tätä muutosta.

Yli 1000 esittävien taiteiden ammattilaista vaati viime vuoden lopulla julkaistussa kannanotossa nollatoleranssia seksuaaliselle häirinnälle alalla. Mediassa on Ylen eilistä paljastusta aiemmin kerrottu, että muutamat nimet toistuvat haastatteluissa, joita alalla toimivat naiset ovat antaneet, mutta syytettyjen nimiä ei ole aiemmin julkaistu.

Nimien pimittämistä on arvostellut muun muassa näyttelijä-ohjaaja Heidi Linden, jonka mukaan kymmenet naiset ovat kertoneet nimiä suoraan medialle, joka on kuitenkin pitäytynyt nimien julkaisemisesta. Yle selvensi eilen, miksi teki tällä kertaa julkaisupäätöksen. Yle myös kertoi jatkavansa aiheen selvittämistä.

Women in Film & Television Finland (WIFT) julkaisi pari viikkoa sitten kannanoton, jossa vaaditaan julkista tukea pois tuotantoyhtiöiltä, jos tuotannon yhteydessä tapahtuu vakavia seksuaalirikoksia. Elokuva- ja televisioalan naiset haluavat, että opetus- ja kulttuuriministeriö ryhtyvät vaatimaan tukea saavilta yhtiöiltä ajan tasalla olevaa työsuojelun toimintaohjelmaa. Knihtilä on järjestön puheenjohtaja. Alan haasteena ovat epätyypilliset työsuhteet, sillä moni tekee töitä freelancerina.

