Nyt tuli Paavo Väyrysen ilmoitus: ”Asetun ehdolle keskustan puheenjohtajan vaaliin”

Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen asettuu ehdolle keskustan puheenjohtajavaalissa. Hän kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa hetki sitten ja julkaisi asiasta myös kirjoituksen Puheenvuoron blogissaan.

–Teen vielä yhden yrityksen keskustan pelastamiseksi. Asetun ehdolle keskustan puheenjohtajan vaaliin ensi kesän Sotkamon puoluekokouksessa. Valintani kautta keskusta voisi eheytyä perinteisen alkiolaisen aatteensa pohjalta. Liberalismilla olisi johtamassani Keskustassa vahva jalansija.Väyrynen sanoi.

–Juurilleen palaava keskusta voisi nousta suurimmaksi puolueeksi. Uskon, että osa sinisten ja perussuomalaisten kannattajista voisi löytää uuden kodin keskustasta, hän jatkoi.

Väyrynen sanoo lisäksi, että jos keskustan puoluekokous päättää puolueen jatkavan nykyisellä linjallan, hän eroaa puolueen jäsenyydestä. Jos hänet valitaan puheenjohtajaksi, hän aikoo liittyä keskustan eduskuntaryhmään.

Myös keskustan istuva puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä pyrkii puoluekokouksessa uudelleen puheenjohtajaksi.

Väyrynen kertoi halunneensa ottaa vaalien jälkeen aikaa eri vaihtoehtojen harkintaan. Hän kertoo toivoneensa, että keskusta palaisi aatteelisille juurilleen.

Omaa presidenttitentinvaalitulostaan Väyrynen pitää rohkaisevana.

–Vielä sunnuntai-iltana ajattelin, että ryhtyisin heti presidentinvaalien jälkeen johtamaan Kansalaispuolueen eduskuntavaalikampanjaa. Yön yli nukuttuani aloin ajatella, että samanmielisiä poliittisia voimia olisi ehkä mahdollista koota laajemminkin yhteen, hän kertaa tuntojaan.

Väyrynen haluaa katkaista ”nykyisen oikeistosuuntauksen” Suomen poliittisessa elämässä.

– Jos nykymeno jatkuu, Suomi menettää lopunkin itsenäisyytensä ja ajautuu sotilaalliseen liittoutumiseen ja Nato-jäsenyyteen. Jos nykymeno jatkuu, köyhyys kasvaa ja eriarvoisuus lisääntyy. Jos nykymeno jatkuu, suurkaupungit ruuhkautuvat ja sekä maakuntakaupungit että maaseutu näivettyvät, hän kommentoi.

Väyrynen perusti Kansalaispuolueen kaksi vuotta sitten, mutta ei ole eronnut keskustan jäsenyydestä.

–Oli käynyt ilmi, että en pystynyt enää keskustan kautta edistämään niitä tärkeimpiä tavoitteita, joiden puolesta olin jo lähes viiden vuosikymmenen ajan työskennellyt.

Ryhdyin kokoamaan tavoitteitteni tueksi saman mielisiä ihmisiä yli puoluerajojen ja sitoutumattomien suomalaisten keskuudesta. Kehotin omia kannattajiani keskustassa pysymään puolueessa ja vaikuttamaan sen linjaan. Toivoin, että puolue palaisi aatteellisille juurilleen ja menestyisi, hän kommentoi.

Presidentinvaaleissa Väyrynen oli valitsijayhdistyksen ehdokkaana ja sai 6,2 prosenttia äänistä.

–Presidentinvaaleissa hain äänestäjien tukea Suomen itsenäisyyden ja puolueettomuuden vahvistamiselle, hallitulle maahanmuuttopolitiikalle ja kestävän kehityksen edistämiselle Suomen sisäpolitiikassa, hän toteaa.

Väyrynen on keskustan kunnianpuheenjohtaja. Hän on toiminut lisäksi keskustan puheenjohtajana vuosina 1980–1990 ja varapuheenjohtajana vuosina 1972–1980. Hän on ollut ministeri kahdeksassa hallituksessa.

Keskustan puoluekokous pidetään 8.-10. kesäkuuta.