Kova ulostulo keskustasta: ”Sipilää ohjaa aate, Väyrystä oma etu”

Keskustan puoluevaltuuston puheenjohtaja Antti Kivelä kommentoi keskustan puheenjohtajakisan asetelmia suorin sanoin.

–Juha Sipilä on ehdolla keskustan puheenjohtajaksi. Hän pysyy keskustalaisena, käy miten tahansa. Väyrynen on ehdolla, ja on ilmoittanut eroavansa jos häviää. Sipilää ohjaa aate, Väyrystä oma etu. Minä kannatan Sipilää ja keskustaa, hän kommentoi Twitterissä.

Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen kertoi aikaisemmin tänään pyrkivänsä keskustan puheenjohtajaksi ensi kesän puoluekokouksessa. Myös istuva puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä on ehdolla jatkokaudelle puolueen johtoon.

Väyrynen ilmoitti lisäksi, että jos keskustan puoluekokous päättää puolueen jatkavan nykyisellä linjalla, hän eroaa puolueen jäsenyydestä. Jos hänet taas valitaan puheenjohtajaksi, Väyrynen aikoo liittyä keskustan eduskuntaryhmään.

Juha Sipilä vastasi Väyryselle lähes heti.

–Käyn ilomielin rehdin kilvan keskustan linjasta ja puheenjohtajuudesta. Itse pysyn keskustan jäsenenä, kävi kilvassa miten tahansa, hän tviittasi.

Keskustan puoluekokous pidetään 8.-10. kesäkuuta.

