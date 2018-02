Aktiivimallilakko ylilyönti vai oikeutettu protesti? ”Aivan oikein, että hallitus nyt pakotetaan kuulemaan”

Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen kommentoi perjantaisia mielenilmauksia aktiivimallia vastaan toteamalla, että mielenilmaus ja poliittiset lakot ovat paikallaan.

–On oikein, että ammattiyhdistysliike puolustaa myös työttömiä. Elävä ammattiyhdistysliike on aktiivinen yhteiskunnallinen toimija ja vaikuttaja, eikä vain kapeasti jäsentensä edunvalvoja. On myös niin, että liiton työssäkäyvästä voi nykyisillä epävarmoilla työmarkkinoilla nopeasti tulla aktiivimallin kohteena oleva työtön. On myös paikallaan, että aktiivimalliin liittyviä epäkohtia nostetaan tätä kautta keskusteluun ja luodaan painetta hallitukselle, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Sarkkinen muistuttaa, että kun aktiivimallia käsiteltiin ennen joulua eduskunnassa, ei paikalla ollut ministereitä ja vain muutama hallituksen kansanedustajista.

–Hallitus ei siis siinä vaiheessa ollut edes kuulemassa perusteltua kritiikkiä aktiivimallin epäkohtia kohtaan. On aivan oikein, että hallitus nyt pakotetaan kuulemaan kritiikki, hän sanoo.

”Nyt ammutaan kärpästä tykillä”

Rakennusalan työnantajaliitto Rakennusteollisuus RT puolestaan kuvailee mielenilmausta ylilyönniksi.

RT:n mukaan Rakennusliiton perjantaiksi julistama lakko saattaa rakennusalalla aiheuttaa sadan miljoonan euron tuotannon menetyksen.

–Lasku lakosta koituu asiakkaille, jotka maksavat viime kädessä viivästysten aiheuttamat kustannukset. Viivästykset saattavat kertautua, kun aikatauluja joudutaan rakentamaan uusiksi. Perjantai on rakentamisessa valupäivä, jolloin viikonloppu on varattu kuivumiselle. Vastaavia työstä ja työmaasta riippuvia aikataulutekijöitä on monia, RT kommentoi tiedotteessaan.

RT:n mukaan lakko on jo nyt johtanut ikäviin paikallisiin ylilyönteihin, sillä ihmisiä on uhkailtu liitosta ja työttömyyskassasta erottamisella, jos he haluavat tehdä töitä.

–On myös julkisesti annettu ymmärtää, että työmaat pitää lakon vuoksi sulkea. Työmaiden sulkemisesta päättää kuitenkin työmaan urakoitsija tai tilaaja – ei Rakennusliitto tai luottamusmies. Suomessa on sallittu poliittisten lakkojen järjestäminen, mutta meillä on myös perustuslain suojaama omistuksenoikeus ja yksilönvapaus. Urakoitsija päättää työmaan sulkemisesta ja kukin yksilö päättää itse lakkoon osallistumisestaan, RT:n työmarkkinajohtaja Tapio Kari toteaa.

Rakennusteollisuus RT pitää lakkoa myös käsittämättömällä tavalla ajoitettuna.

–Kun lakia työttömyysturvan aktiivimallista eduskunnassa käsiteltiin, ay-liike oli hipihiljaa ja nyt ammutaan kärpästä tykillä, Kari summaa.

Hanna Sarkkinen puolestaan sanoo, että asiassa on myös suoraan työmarkkinasopimuksiin liittyvä näkökulma.

–Muistin virkistykseksi voidaan kerrata, että Sipilän hallituksen aikana on jo lyhennetty ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa ja koko työttömyysturvaa heikennetty indeksileikkauksilla ja -jäädytyksillä. Liitoille on luvattu, että työttömyystukeen ei tehdä enää uusia leikkauksia. Aktiivimalli on tämän lupauksen pettämistä, joten ei ole ihme, että asia herättää närää. Petos otetaan erityisen herkästi vastaan, kun työmarkkinasuhteet ja luottamus hallitukseen on muutenkin koetuksella kiky-kyykytyksen ja vaikeiden liittokierrosten takia, hän kommentoi.

Sarkkisen mukaan on ”melkoista liioittelua” sanoa, että yhden päivän lakko aiheuttaisi kaaoksen.

–On tietysti Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n poliittisten intressien mukaista lietsoa paniikkimielialaa ja haukkua ammattiyhdistysliikettä, hän kuittaa.

Teollisuusliitto järjestää huomenna perjantaina poliittisen lakon, jotta hallitus peruisi aktiivimallin. Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ja Rakennusliitto järjestävät lakon samana päivänä. SAK puolestaan järjestää aktiivimallin vastaisen mielenilmauksen.

