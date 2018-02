TE: Virkailijalta karu kirje – ”Työskentelen 500 työnhakijalle, en valitettavasti pysty vastaamaan joka kysymykseen”

Uudenmaan TE-toimiston virkailija ilmoitti palvelevansa lähes 500 työnhakijaa, kertoo Talouselämä. Työttömyysturvan aktiivimallin tultua voimaan on herännyt huoli siitä, että TE-palveluja ei riitä kaikille, minkä johdosta tukileikkuri iskee epäreilusti.

Aktiivimalli laskee työttömyysetuuden tasoa 4,65 prosenttia, jos työtön ei osoita riittävää aktiivisuutta palkkatyössä, yrittäjänä tai työllisyyspalveluissa ja nyt pelätään, ettei palveluja riitä kaikille. SAK järjestää tänään Helsingin Senaatintorilla mielenilmauksen aktiivimallia vastaan. Osa ammattiliitoista on ilmoittanut myös lakoista, joiden johdosta joukkoliikenne halvautuu ympäri Suomen ja satamat pysähtyvät.

Talouselämän mukaan Uudenmaan TE-toimiston virkailija lähetti asiakkailleen kirjeen: ”Työskentelen tällä hetkellä TE-toimistossa vastuuvirkailijana lähes 500 työnhakijalle, joten en valitettavasti pysty vastaamaan kaikkiin työnhakuun ja työttömyysaikaan liittyviin kysymyksiin.”

Lehti kysyi Uudenmaan TE-toimiston johtajalta, onko tilanne normaali.

–Meillä on noin 530 asiakaspalveluasiantuntijaa, ja jokaista asiantuntijaa kohden on keskimäärin 136 työtöntä työnhakijaa. Jos päälle lasketaan vielä kaikki muut, kuten palveluissa olevat, niin yhden työntekijän vastuulla on keskimäärin noin 276 asiakasta, vastaa Jarmo Ukkonen.

–On tietysti mahdollista, että joillakin on hoidettavanaan enemmän työnhakijoita, koska kyse on keskiarvoluvusta.

Työnhakijoilla on yhä enemmän kysymyksiä. Vuoden 2017 tammikuussa yhteydenottoja tuli 148 000, vuotta myöhemmin jo 212 000.

–En usko, että kukaan menettää etuuksia siksi, että emme ehdi häntä neuvoa, mutta jokaisen täytyy itse olla aktiivinen.

Jos Uudenmaan TE-toimisto ei saa lisää resursseja tilanne voi heikentyä dramaattisesti.

–Olemme saaneet työministeriöltä rahaa 60 ylimääräisen asiantuntijan palkkoihin tälle vuodelle. He tekevät määräaikaishaastatteluja. Lisäksi kaivoimme viime vuonna omista rahoistamme sadan virkailijan ylimääräisen rahoituksen. Omat rahamme näihin sataan virkaan loppuvat keväällä. Nyt keskustelemme kiivaasti eri tahojen kanssa jatkomahdollisuuksista.

Pelkästään puolen vuoden jatkokin helpottaisi Ukkosen mukaan tilannetta. Rahallisesti se tarkoittaisi noin kahta miljoonaa euroa. Jos rahaa ei tule, kunkin virkailijan hoitamien työttömien työnhakijoiden keskiarvo nousee taas 160:een. Ukkosen mukaan Uudellamaalla tarvittaisiin vajaat 400 asiantuntijaa lisää, jos asiakaskuormaa virkailijaa kohti halutaan laskea esimerkiksi 80:een.

Suomen hallituksen mallimaaksi ottamassa Tanskassa on Yleisradion haastatteleman Allborgin yliopiston professorin Per Madsenin mukaan 30 työtöntä yhtä virkailijaa kohti. Aiemmin Yle teki kaikille TE-toimistoille kyselyn, jonka mukaan yhdellä virkailijalla voi olla Oulun TE-toimistossa jopa 600–1 000 asiakasta ja esimerkiksi Kainuussa luku oli 200.

Lähde: Talouselämä