Bussit liikkeellä ilman aikatauluja – Kaikki taksit ja junat ajossa: ”Iltapäiväruuhkaan pitää varautua”

Junaliikenteen odotetaan kulkevan tänään normaalisti lakoista huolimatta, mutta metrot ja raitiovaunut seisovat. Busseja on esimiesvoimin aamun aikana liikenteessä sittenkin neljännes normaalista.

Aiemmin HSL sanoi, että pääosa bussiliikenteestä jää ajamatta.

Lakot halvauttavat joukkoliikennettä ympäri Suomen ja pysäyttävät satamat. SAK järjestää tänään aktiivimallin vastaisen mielenilmauksen, johon on päättänyt lähteä mukaan kymmenen isoa ammattiliittoa mukaan lukien Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, johon kuuluva raitiovaunu- ja metrohenkilöstö on päättänyt osaltaan pysäyttää pääkaupungin raideliikenteen poliittisella lakolla. Viime viikolla poliittisista lakoista päättivät Auto- ja kuljetusalan ammattiliitto AKT, Teollisuusliitto ja Rakennusliitto.

HSL tiedottaa sivuillaan, mitkä busseista kulkevat, mutta tarkkoja aikatauluja ei ole. Aamun liikenteessä satunnaisesti kulkevissa busseissa näytti kuitenkin olleen hyvin väljää, kun kuskin lisäksi niihin ei ollut ainakaan aamun varhaisimpina tunteina löytänyt monikaan asiakas.

VR:ltä ja Helsingin poliisista kerrotaan Uudelle Suomelle, että aamu on sujunut rauhallisesti, eikä ennakoitua liikennekaaosta ainakaan toistaiseksi ole syntynyt.

– Tarkkoja liikennemääriä en osaa sanoa, mutta ainakin Helsingin osalta onnettomuuksilta on vältytty. Siinä mielessä on sujunut mallikkaasti, yleisjohtaja Teemu Lappalainen Helsingin poliisista kertoo Uudelle Suomelle.

Bussien liikennöintiä voi seurata myös reaaliajassa HSL:n kokeiluversiossa täällä.

–Jos mahdollista, liikkumisessa kannattaa lähijunien lisäksi suosia kävelyä, pyöräilyä ja kimppakyytejä, HSL kehottaa.

Bussiliikenteen odotetaan palaavan asteittain takaisin normaaliksi kello 18 jälkeen perjantaina. Raitiovaunujen ja metron liikenne käynnistyy lauantaiaamuna normaalisti.

VR on varautunut päivään varaamalla liikenteeseen koko kalustonsa. VR:n viestintäasiantuntija Taina Kuitunen kertoo, että täysiin juniin varaudutaan. Aamu on kuitenkin sujunut rauhallisesti, vaikka junat ovat olleet hiukan normaalia täydempiä. Pieniä myöhästymisiä on ollut.

–Varmasti vähän normaalia enemmän lähiliikenteessä on porukkaa. Muutenkin meillä perjantait ovat kaikista vilkkaimpia matkustuspäiviä. Kannattaa iltapäivällä varautua siihen, että ruuhkaa on normaalia enemmän, Kuitunen sanoo Uudelle Suomelle.

Iltapäiväruuhka ajoittuu junissa kello kolmen ja seitsemän välille.

HSL:n matkakorttipisteistä voi hakea korvausta, jos kausimatkat estyvät lakon takia. Taksikuluja HSL ei korvaa. Taksiyhtiöistä on kerrottu, että ne ovat varautuneet protestipäivään varaamalla kaikki 2500 taksia liikenteeseen pääkaupunkiseudulla.