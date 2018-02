SAK:n protesti aktiivimallia vastaan: Varautuiko poliisi mellakointiin tai käsirysyihin?

Poliisi varautui lisäresursseilla SAK:n mielenilmaukseen aktiivimallia vastaan Helsingin Senaatintorilla.

Kymmenen isoa ammattiliittoa on päättänyt lähteä mukaan mielenilmaukseen, mukaan lukien Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, johon kuuluva raitiovaunu- ja metrohenkilöstö on päättänyt osaltaan pysäyttää pääkaupungin raideliikenteen poliittisella lakolla. Viime viikolla poliittisista lakoista päättivät Auto- ja kuljetusalan ammattiliitto AKT, Teollisuusliitto ja Rakennusliitto.

Poliisi on arvioissaan järjestäjän ilmoituksen varassa ja sen mukaan tulijoita on jopa 10 000. Facebook-tapahtumassa osallistujia on ilmoittautunut reilut 4000 ja kiinnostuneita lähes 8000, kun kutsuttuja on melkein 20 000.

Päivitys: Lue tilaisuuden jälkeiset luvut täältä: SAK: Torille tuli 10 000 – Aktiivimallia protestoinut väläytti yleislakkoa: Moni jäi kotiin ”sattuneesta syystä”

Ylikomisario Jere Roimu Helsingin poliisista arvioi Uudelle Suomelle, että töihin varataan viidestä kymmeneen poliisipartiota tavallista enemmän mielenilmauksen takia. Poliisi turvaa paikalla yleistä turvallisuutta, mutta myös mielenosoitusoikeutta.

–Ei tämä poliisitoiminnallisesti ole mikä kovinkaan iso asia. Meillä on Helsingissä mielenosoituksia lähes joka ikinen päivä. Tämä on vähän normaalia isompi mielenosoitus.

Onko varauduttu mellakointiin tai käsirysyihin?

–Totta kai poliisin pitää varautua kaikenlaiseen, mutta tähän ei meidän tietojen mukaan liity mitään erityisiä uhkakuvia. Sinnehän tulee ihan tavallisia suomalaisia ihmisiä osoittamaan mieltänsä ja järjestäjällä on itsellään järjestysmiehet siellä.

Roimun mukaan paikalle tulee varmuudella tuhansia ihmisiä, mutta tarkkaa arviota on vaikea antaa. Tiedossa on, että maakunnista tulee paikalle kymmeniä busseja. Hän huomauttaa, että mielenilmaus on lyhyt, parin tunnin tapahtuma.

Poliisi odottaa, että kaikki käy rauhallisesti ja liikennekin on sujunut Roimun mukaan aamulla. Hänen havaintojensa mukaan liikenteessä oli tavallista hiljaisempaa, eikä erityisiä liikennetehtäviä ole poliisilla tänään ollut. Sen sijaan eilen torstaina sääolosuhteet aiheuttivat liikennekaaoksen pääkaupunkiseudulla.

