SAK:lta kova vaatimus: ”Aktiivimallin leikkurit jäihin kunnes kansalaisaloite käsitelty”

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta vaatii jäädyttämään työttömyysturvan aktiivimallin leikkurit, kunnes sen kumoamiseen tähtäävä kansalaisaloite on käsitelty.

Eloranta esitti vaatimuksensa mielenilmauksen avauspuheessa Helsingin Senaatintorilla. SAK:n järjestämä mielenilmaus on parhaillaan koolla. Lisäksi osa liitoista on ilmoittanut poliittisista lakoista.

Eloranta kiistää, että SAK vaikuttaisi väärään aikaan nyt, kun laki hyväksytty. SAK:ta on kritisoitu voimakkaasti muun muassa väärästä ajoituksesta, sillä laki tuli voimaan jo vuoden alusta. Elorannan mielestä aika on juuri oikea nyt, kun kansalaisaloitteen on allekirjoittanut yli 140 000 suomalaista.

SDP:n ja SAK:n on väitetty masinoineen yhdessä käyntiin aktiivimallin vastaiset operaatiot. Ministeri Sampo Terho (sin.) sanoi eilen torstaina, että SDP johti tätä operaatiota.

Eloranta kiistää masinoinnin ja oudoksuu väitettä:

–Suomalaiset tietävät mikä on oikein ja mikä väärin ja nyt on tehty väärin. Oikeudenmukaisuuden tuntoon lyöty sellainen haava, että se märkii vielä pitkään, jos mitään ei tehdä, Eloranta sanoi avauspuheessaan torilla.

