SAK:n Eloranta teki Juha Sipilälle ehdotuksen ennen H-hetkeä: ”Olisi konkreettinen kädenojennus työttömille”

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta tapasi pääministeri Juha Sipilän (kesk.) vielä perjantaiaamuna juuri ennen keskusjärjestön Senaatintorilla järjestämää Ääni työttömälle -mielenosoitusta.

–Olemme pitäneet yhteyttä ja totesimme yhdessä, että on varmasti hyvä ennen mielenosoitusta pitää viimeiset keskustelut, Eloranta kertoo.

Eloranta uskoo, että jotakin vaikutusta mielenosoituksella ja nyt 140 000 ihmisen allekirjoittamalla kansalaisaloitteella on ollut, vaikka hallitus ei uutta lakia ole kumoamassa vaatimusten mukaisesti.

–Ei sellaisia merkkejä ollut. Heillä on oma näkemyksensä. Näihin työllistämispalveluihin he nyt lupaavat rahaa ja uskon, että se on yksi osoitus siitä, että kansalaisaloite ja muu keskustelu on vaikuttanut, Eloranta toteaa.

Senaatintorin mielenosoituksessa SAK:n puheenjohtaja vetosi, että aktiivimalliin sisältyvää 4,65 prosentin etuusleikkuria ei sovellettaisi ennen kuin kansalaisaloite eduskunnassa on käsitelty.

–Se olisi konkreettinen kädenojennus työttömille, sanoo Eloranta.

–Ei siihen mitään vastausta tällä erää tullut. Se jää varmasti hallituksen harkintaan. Siellähän tehdään näitä soveltamisohjeita nyt muutenkin, joita työttömyyskassat ja Kela odottavat, hän kertoo hallituksen reaktioista.

Toimihenkilöitä edustavien liittojen keskusjärjestö STTK ja korkeakoulutettujen Akava eivät perjantain mielenosoitukseen osallistuneet. Sen sijaan STTK ja Akava molemmat vetoavat veroalennusten puolesta.

Ne viittasivat Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan tuoreeseen raporttiin, jonka mukaan palkansaajien yhteenlaskettu ostovoima kasvoi viime vuonna 1,8 prosenttia, mutta ensi vuonna kasvua ennustetaan olevan enää 0,3 prosenttia. Yksittäisen palkansaajan kohdalla kasvu voi jäädä pienemmäksi työllisyyskehityksen parantuessa.

Verovaatimustaan Akava ja STTK perustelevat lisäksi kiky-sopimuksen mukaisesti kasvaneilla työntekijöiden sosiaalimaksuilla. Akavan pääekonomisti Eugen Koev huomauttaa, että etenkin avoimella sektorilla sovittiin juuri kaksivuotisista palkkaratkaisuista, eikä palkkojakaan voi siksi korottaa ensi vuonna enempää kuin nyt on jo sovittu.

SAK:n Eloranta on verolinjoista toista mieltä.

–Me emme ole veroalennuksia nyt pyytämässä. Julkinen talous, palvelut, työttömien palvelut sekä muut palvelut tarvitsevat rahoituksensa. Tässä suhdannetilanteessa ei kyllä enää uusia veroalennuksia tarvita. Kikyn maksusiirtojen kompensaatiot on palkansaajille tehty. Nyt sitten ostovoimaa pitää parantaa palkankorotuksilla, niin kuin nyt on tehty, Eloranta sanoo.