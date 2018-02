”Tämäkö on Suomen demokratia 2018?” - Kovia sanoja aktiivimallista ja ay-liikkeestä, Li Anderssonilta tiukka vastaus

Perjantainen aktiivimallin vastainen mielenilmaus, poliittinen lakko ja ay-liikkeen toiminta ovat saaneet lauantaina kovaa arvostelua osakseen.

– Yleistä hyvää haettiin koko torin täydeltä, kun elinkeinoelämä, minkä veroilla maksamme jokaisen tulonsiirron, menetti 120 miljoonaa, helsinkiläinen yrittäjä, Trainers’ Housen ja Razorfish Suomen entinen toimitusjohtaja Tuomo Luoma kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

120 miljoonalla hän viittaa EK:n arvioon lakon kustannuksista. SAK on pitänyt arviota liioiteltuna ja laskenut kustannuksiksi 18 miljoonaa euroa.

Luoma arvostelee ay-liikettä yleisemminkin ja toivoo selviä pelisääntöjä.

–Tämäkö on Suomen demokratia vuosimallia 2018, hän kysyy

– On nykyisestä kolmikannasta mitä mieltä tahansa, mutta jos näillä mennään, niin pitäisi olla edes reilut pelisäännöt. Ei poliittisia lakkoja, joihin työnantajat eivät edes voi vaikuttaa. Paikallinen sopiminen on aivan elintärkeää, koska emme enää kilpaile paikallisessa, vaan globaalissa markkinassa. Ja ay-liikkeellä pitäisi olla samat verotus- ja muut säännöt kuin kaikilla muillakin yhteiskunnan toimijoilla, Luoma jatkaa.

”Eliitti haukkuu muita ristiriitojen kärjistämisestä”

Professori, liikkeenjohdon neuvonantaja Pekka Mattila sanoo perjantain lakon aiheuttaneen laajaa haittaa.

– Helmikuun ensimmäisen perjantain poliittinen työnseisaus edustaa SAK-keskusjärjestön itsetuhoisuutta ja sen vaikeaa moniavioista suhdetta SDP:n ja Vasemmistoliiton kanssa. Työnseisaus haittaa huomattavaa osaa työstään innostuneista kansalaisista ja koko yhteiskunnan toimintaa, hän kirjoittaa blogissaan Avussa.

– Paljon kammottu aktiivimalli on lopulta marginaalinen heikennys työttömyysturvaan, ja se kohdistuu lähinnä kaikkein veltoimpiin työttömiin, jotka eivät saa mitään aikaan työllistyäkseen uudelleen. On vaikeaa välttyä päättelemästä, että ammattiyhdistysliike on sitoutunut 1980-luvun talouteen, työelämään ja suljettuun markkinaan, jossa kilpailusta ei tarvinnut murehtia, hän jatkaa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson vastaa arvosteluun ja erityisesti Mattilan väitteisiin niin ikään suorin sanoin.

– Sähköpostini on täynnä viestejä esimerkiksi siitä, kuinka nöyryyttävältä tuntuu hakea työpaikka työpaikan jälkeen 59-vuotiaana ja ongelmista päästä eläkkeelle työkyvyttömyydestä huolimatta. Sillä aikaa eliitti puhuu "veltoista" työttömistä ja haukkuu muita ristiriitojen kärjistämisestä, Andersson toteaa Twitterissä.

”Ei niin, että aiheutat yrittäjälle ja yrittäjän asiakkaille vahinkoa”

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz ei pidä perjantaista poliittista lakkoa oikeutettuna.

–Olet tehnyt työsopimuksen, jossa olet sitoutunut tekemään töitä tietyillä ehdoilla, ja työnantaja on sitoutunut maksamaan sulle palkkaa ja muuta kompensaatiota tietyille ehdoilla. Miten voi olla niin, että kun sun ammattiosasto tai liitto on päättänyt, että nyt osoitetaan mieltä jonkun poliittisen jutun puolesta, niin sanot ”se on moro”, heität hanskat naulaan tai työkalut laatikkoon ja sanot, että ”nyt mä lopetan työt vuorokaudeksi kun mä en tykkää tosta eduskunnan säätämästä laista”, Zyskowicz ihmettelee Verkkouutisten videoblogissaan.

Zyskowiczin mukaan poliittiset harrastukset kuuluvat vapaa-aikaan.

–Ei niin, että aiheutat yrittäjälle ja yrittäjän asiakkaille vahinkoa sillä, että sä haluat esittää sun poliittista mieltä. Miten voisi olla niin, että on joku ulkoparlamentaarinen veto-oikeus siihen, mitä kansan valitsema eduskunta on päättänyt? Jokaisella on yksi ääni, jokainen voi mennä seuraavissa vaaleissa ja vaihtaa koko eduskunnan ja hallituksen.

