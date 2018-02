Ay-pomon tyly ulostulo työttömyysturvasta: ”Järjestelmä on perverssi”

Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas arvostelee nykyistä työttömyysturvajärjestelmää kovin sanoin ja kuvailee sitä sekasotkuksi. Hän sanoo suoraan, että hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen pitäisi alkaa kehitellä uutta mallia työttömyysturvaan.

–Vuosi vuodelta homma on vaikeutunut. Yli ihmisen käsityskyvyn päästiin sovitellulla päivärahalla. Vain ammattitaitoisilla etuuskäsittelijöillä, siis työttömyyskassojen työntekijöillä, on kyky kertoa työttömälle työttömyyspäivärahan suuruus. Maksupäivästä hekin esittävät valistuneen arvion. Lappuruletissa voi olla yllättäviä hankaluuksia, Suokas kirjoittaa blogissaan.

Hän moittii nykyistä järjestelmää siitä, että se aiheuttaa liikaa epävarmuutta ja epätietoisuutta.

–Järjestelmä on perverssi. Työtön ei tiedä, jääkö pätkätyöstä käteen muuta kuin työn ilo. Vielä pahempaa on epätietoisuus työttömyysturvan seuraavasta maksupäivästä. Jos kädestä suuhun elävällä ei ole varmuutta, milloin satunnaisen työpäivänä jälkeen seuraavaksi rahaa saa, on ymmärrettävää pelata varman päälle. Lapset kun tuppaavat syömään joka päivä.

Suokkaan mukaan rakentajille ja muille kokoaikatyötä tekeville työttömyysturvasta voi tehdä selkeän.

–Vain työttömyyspäiviltä maksettaisiin korvaus ymmärrettävän laskukaavan mukaan ja näin yksittäisten työpäivien määrä ei vaikuttaisi maksuaikatauluun. Tämä houkuttaisi poimimaan marjatkin maasta, tekemään jokaisen työn, joka saatavissa on. Työhaluja rakentajilla ainakin löytyy, Suokas sanoo.

Pätkätyöläisille, osa-aikatyöläisille ja freelancereille tarvitaan hänen mukaansa toisenlainen malli.

–Nykyistä parempi syntyisi tällekin porukalle varmasti. Sekavampaa ei pysty keksimälläkään keksimään.

Palkansaajapuolikaan ei Suokkaan mukaan voi välttää vastuutaan asiassa.

–Tuporatkaisujen yhteydessä ei ole koskaan uskallettu suututtaa ketään. Paikkaa on lyöty paikan päälle, hän kuvailee.

Aktiivimallin Suokas tyrmää työttömien epäreiluna kurittamisena. Aktiivimalli 2 pitää hänen mukaansa torjua, ”vaati se sitten mitä vaati”.

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan parasta aikaa lakiesitystä omatoimisesta työnhaun mallista. Tätä suunnitelmaa on kutsuttu julkisuudessa toiseksi aktiivimalliksi.

–Parasta aktivointia ei saa kepillä eikä porkkanalla. Sen saa yksinkertaistamalla järjestelmää niin, että peruskoulun käynyt voi sen ymmärtää. Vuoden 2019 alusta käyttöön tuleva tulorekisteri antaa tähän hyvät eväät. Homma ei ole rakettitiedettä ja se voidaan tehdä mitään ryhmää murjomatta. Ilman lisäkustannuksia, Suokas kommentoi.

