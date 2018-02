Sauli Niinistö: ”Suomessa on satoja tuhansia, joiden tulot jäävät alle sen, mikä kohtuulliseksi katsotaan - hätkähdyttävä määrä”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo, että hätkähdyttävä määrä ihmisiä joutuu turvautumaan ruoka-apuun Suomessa.

– Vielä nykyäänkin Suomessa on jopa satoja tuhansia ihmisiä, joiden tulot jäävät alle sen, mikä kohtuulliseksi katsotaan. Se on hätkähdyttävä määrä ihmisiä. Apuamme siis tarvitaan - myös kotimaassa. Niukka toimeentulo näkyy puutteena ruokapöydässä. Jostain on tingittävä, kun laskut on maksettava. Ulkopuoliseen ruoka-apuun, eli leipäjonoihin, tukeutuu Suomessa joka vuosi yli 100 000 ihmistä. Ja heistä jopa 20 000 tarvitsee apua viikoittain, hän totesi puheessaan Yhteisvastuukeräyksen avaamiseksi.

Niinistö korosti, että ruokaturvan ei pitäisi olla hyväntekeväisyyden varassa.

– Julkinen auttamisjärjestelmä on joskus käänteissään hidas. Se ei kykene varautumaan kaikkiin tilanteisiin. Silloin kirkon diakonia sekä monet järjestöt pystyvät nopeasti antamaan apua. Esimerkeiksi sopivat Vantaalla kehitetty Yhteinen pöytä -toimintamalli ja kirkkohallituksen koordinoima Yhteinen keittiö -hanke. Jonoista pyritään pääsemään eroon ja ruokailuista tehdään yhteisöllisiä tapahtumia. Apua annetaan ihmisarvoa kunnioittaen.

Leipäjonot nousivat keskustelunaiheeksi Suomessa Heikki Hurstin kerrottua julkisuudessa talousvaikeuksistaan.

Kokoomuksen kansanedustaja Harry Harkimo ihmetteli lauantaina, miksei edes nykyisiä apukanavia pidetä toiminnassa.

