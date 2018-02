Riita 300 milj. €:sta johti ylityökieltoihin: ”Tällaiset vaatimukset ovat vastuuttomia”

Kunta-alan sopimusneuvottelut keskeytyivät sunnuntaina erimielisyyksiin lomarahaleikkausten kompensoimisesta. JHL aloittaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon maanantaina, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ja sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy tiistaina.

Palkansaajajärjestöt ilmoittivat sunnuntaina neuvotteluissa vaativansa 150 miljoonan euron korvausta sekä tänä että ensi vuonna. Yhteensä summa on 300 miljoonaa ja kuntatyönantajia edustavan KT:n mukaan noin 2 prosenttia kunta-alan palkkasummasta.

KT katsoo, että vaatimusta on mahdotonta hyväksyä.

–Lomarahojen leikkaamisesta on sovittu kilpailukykysopimuksessa palkansansaajajärjestöjen aloitteesta, minkä lisäksi vaaditut summat ovat muutenkin kohtuuttomia, KT sanoo tiedotteessaan.

Liiton puheenjohtajan Markku Jalosen mukaan edellytyksiä neuvottelujen jatkamiselle ei ole.

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina huomauttaa, että lomarahaleikkaus on osa kiky-sopimusta ja sen tuomat säästöt kunnille on ”imuroitu pois”.

–Tällaiset vaatimukset ovat vastuuttomia. Kuntataloudessa ei ole ylimääräistä jaettavaa huomioiden mm. velkaantuneisuus, talouserot sekä menopaineet korjausvelkaan ja investointeihin, hän toteaa Twitterissä.

Tehy ja Super pitävät lomarahaleikkausta epäreiluna. Liitot vetoavat Suomen taloustilanteen paranemiseen.

-Lomarahaleikkaus on julkisen sektorin työntekijöille todella epäreilu ja leikannut ihan arkista kulutusta, kun palkka on muutenkin pieni. Moneen kertaan on jo todettu, että kikyn seurauksena nämä rahat vietiin paitsi työntekijöiltä myös kunnista. Suomen taloudellinen tilanne on parantunut merkittävästi kiky-sopimuksen tekemisen ajankohdasta. Valtiovalta ei voi vältellä vastuutaan, kun tärkein peruste koko leikkaukselle on väistynyt ja taloustilanne on odotettuakin parempi Superin puheenjohtaja Silja Paavola ja Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanovat.

Heidän mukaansa ei ole ihme, että julkisen sektorin palkansaajat ja etenkin koulutettu hoitohenkilöstö ovat todella kiukkuisia lomarahan leikkauksesta. Samaan aikaan henkilöstöllä on paljon epävarmuutta ja uhkakuvia sote- ja maakuntauudistuksen takia.

-Kehotamme hallitusta tarkasti puntaroimaan sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuutta tässä maassa. Koulutettu hoitohenkilöstö on selvästi suurin henkilöstöryhmä, jonka osaamisen ja työpanoksen varassa sote-palvelut ovat 24/7. Jos hoitajat suututtaneeseen lomarahaleikkaukseen ei löydy mitään vastaantuloa, myötämielisyyttä uudistuksillekin on koko ajan vähemmän.

JHL:n mukaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle rajataan kunta-alan sopimusten viranhaltijat, perhepäivähoitajat ja maatalouslomittajat. Kiellon ulkopuolelle on rajattu myös työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.