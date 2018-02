Kurdiaktiivi: Tästä syystä EU ei puutu Turkin toimintaan – ”Suomen ylimmän johdon pitäisi tuomita”

Muun muassa Kurdiliitossa vaikuttava kokoomuspoliitikko ja Etnisten suhteiden neuvottelukunnan varajäsen Seida Sohrabi arvioi, ettei EU ole puuttunut Turkin hyökkäykseen Länsi-Kurdistanin Afridiin, koska se pelkää hallitsematonta massamuuttovirtaa.

Hän muistuttaa, että Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on varoittanut EU:ta rajojen avaamisesta.

–Turkki sijaitsee Euroopan rajalla ja se on EU:n puskurivyöhyke, joka erottaa Euroopan Lähi-idästä, josta on tullut viime vuosien aikana miljoonia turvapaikanhakijoita hakemaan turvaa. EU ei halua hallitsemattomia massamuuttovirtoja, joilla on kallis hinta niin taloudellisesti kuin turvallisuuden kannalta, Sohrabi toteaa Puheenvuoron blogissaan.

– Turkki tekee vääryyttä ihmisyyttä vastaan. Hyökkäyksessä Afriniin on etnisen puhdistuksen sävyjä ja tätä Suomen ylimmän johdon pitäisi tuomita, hän jatkaa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on vaatinut Suomen hallitusta reagoimaan tilanteeseen.

– Jostain syystä Suomessa Juha Sipilä ja Timo Soini eivät ole katsoneet tärkeäksi kommentoida tätä vakavaa tilannetta, joka menee koko ajan huonompaan suuntaan, hän sanoi tiedotteessaan torstaina.

Vasemmistoliitto teki aiheesta kirjallisen kysymyksen ulkoministeri Timo Soinille (sin.) 22. tammikuuta.

Sohrabi nostaa vasemmistoliiton tavoin esiin Soinin puheen Turkin suurlähettiläskokouksessa viime vuoden tammikuussa. Soini sanoi puheessaan, että Suomella ja Turkilla on samat perustavanlaatuiset demokraattiset arvot.

– Kun katsoo Soinin puhetta nykyvalossa, jossa Turkki on aloittanut sotatoimet kurdeja vastaan ja tekee yhteistyötä äärijärjestön kanssa, ei voi olla kuin eri mieltä ulkoministerin kanssa, Sohrabi kommentoi.