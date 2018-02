Hämmentynyt keskustavaikuttaja Ylellä: Väyrys-ongelmaa ei ratkaise edes koko paikallisyhdistyksen erottaminen

Pitkäaikainen keskustavaikuttaja, Kempeleen kunnallisjärjestön puheenjohtaja Ahti Tahkola on hämmentynyt Paavo Väyrysen puolueessa aiheuttamasta tilanteesta.

Tahkola, joka aikanaan johti keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän tukiryhmää, kommentoi tilannetta Ylen Ykkösaamussa maanantaina. Sipilän julkiseksi haastajaksi on ilmaantunut mies keskustan menneisyydestä, kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrynen, joka pyrkii keskustan johtoon huolimatta perustamastaan Kansalaispuolueesta.

– Sekavin tuntein seurataan, suuresti ihmetellään, Tahkola kummasteli Ylen lähetyksessä.

– Mutta on todettava, että me ollaan totuttu kaikenlaisiin avauksiin [Väyryseltä].

Lähetyksessä muistutettiin, että keskustan sääntöjen mukaan keskustan jäsen ei voi olla toisen puolueen jäsen. Kuitenkin keskustapuolue pystyy erottamaan Väyrysen jäsenyydestä käytännössä vain erottamalla koko Keminmaan Keskustaseuran, eli Väyrysen ohjaileman paikallisyhdistyksen, jossa hän on jäsenenä.

Ahti Tahkolan mukaan tämäkään ei välttämättä olisi kestävä ratkaisu.

– Sehän tuntuu äkikseltään siltä, että silloin päästäisiin eroon [Väyrysestä]. Mutta siinä on tilanne se, että hänethän voidaan kutsua jonkun toisen paikallisyhdistyksen jäseneksi samoin tein, niin ei se auta mitään, Tahkola katsoo.

Tahkola pitää hyvin erikoisena sitä, että kilpailevan puolueen jäsen ja vieläpä johtohahmo pyrkii keskustan puheenjohtajaksi. Tätä alleviivaa myös se, että Tahkolan mukaan Suomen nykytilanne osoittaa Juha Sipilän linjan oikeaksi – onhan talous kasvussa ja työttömyys laskussa.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen ei halunnut lähetyksessä ottaa kantaa Keminmaan paikallisyhdistyksen erottamiseen.

– Se on ehkä ylimmän puoluejohdon tehtävä pohtia, ja puoluehallituksen. Olen ymmärtänyt, että sellaistakin pohdintaa on. Ja kentältä sitä vaatimusta tulee – mutta toisenlaistakin mielipidettä on, Kaikkonen pyöritteli.

Hänen mukaansa kaikki vaihtoehdot tuntuvat tilanteessa ongelmallisilta.

Puoluesihteeri Jouni Ovaska sanoi viime viikolla Helsingin Sanomille, että asia noussee keskusteluun seuraavassa puoluehallituksen kokouksessa helmikuun puolivälissä ja erottamistoimiin ollaan tarvittaessa valmiita.

Lue myös:

Kova ulostulo keskustasta: ”Sipilää ohjaa aate, Väyrystä oma etu”

Väyrysen ristiretki Sotkamoon: ”Suuri ongelma on oikeiston ylivalta”

Juha Sipilä Paavo Väyryselle: ”Käyn ilomielin rehdin kilvan”

Nyt tuli Paavo Väyrysen ilmoitus: ”Asetun ehdolle keskustan puheenjohtajan vaaliin”

HS: Keskusta alkaa kypsyä erottamaan Väyrysen: ”Rajat ne on Paavollekin”