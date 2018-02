Mykkänen nosti heti sisäministerin akuutin haasteen: ”Meillä on 10000 kielteisen päätöksen saanutta turvapaikanhakijaa”

Sisäministeriksi nouseva Kai Mykkänen (kok.) puhui kokoomuksen tiedotustilaisuudessa heti maahanmuutosta ja turvapaikanhakijoista.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministerin paikalta uusiin tehtäviin siirtyvä Mykkänen totesi, että on ”nöyräksi vetävä mahdollisuus päästä sukupolven yhden suurimman ilmiön äärelle”.

–Siihen, miten maahanmuutto ja eurooppalaisen turvallisuusympäristön muutos näkyvät Suomessa, Mykkänen tarkensi tiedotustilaisuudessa.

Mykkäsen mukaan Suomea tulee kehittää maailman turvallisimpana maana, mutta samalla avoimena ja kansainvälisenä. Hänen mielestään akuutti haaste on se, että ”vastaanottokeskuksissa on 10 000 kielteisen päätöksen saanutta turvapaikanhakijaa”.

–Miten kohtaamme heidät inhimillisesti ihmisinä ja samalla varmistamme, että Suomessa ei tapahdu jakoa laillisesti ja laittomasti maassa oleviin, Mykkänen sanoi ja lisäsi, että muuten perusturvallisuusajatus kaatuu.

Mykkänen haluaa viedä eteenpäin osaajien houkuttelua Suomeen. Hän huomauttaa, että Suomen on tärkeä saada kaikki Suomessa laillisesti asuvat aidosti kotoutumaan. Hänen mukaansa kyseessä on isompi asia kuin pelkkä turvapaikanhakijoiden määrällinen kohtelu. Mykkäsen mielestä kyse on Suomen henkisestä ilmapiiristä ja siitä, koetaanko Suomi kansainväliseksi vai käpertyneeksi maaksi.

Mykkäseltä myös kysyttiin tarkennuksia maahanmuuttopoliittisiin kysymyksiin. Hän painotti, ettei Suomeen saa syntyi laittoman työvoiman markkinoita ja puhui Euroopan yhteisetä ratkaisusta, joka tulisi saavuttaa inhimillisesti sääntöjä luoden.

Kielteisen turvapaikanhakijoiden piilottelusta hän totesi, ettei se ole ratkaisu, eikä hän kannata Suomea, joka jakaantuu.

Uusi Suomi kysyi Mykkäseltä myös tapauksesta Joutsenon vastaanottokeskuksen säilöönottokeskuksessa viime viikolla. Siellä ihmiset ovat protestoineet säilöönottoa kieltäytymällä ruuasta. Lisäksi Kaakkois-Suomen poliisi tutkii karkotusta odottaneen itsemurhatapausta.

Mykkänen ei halunnut ottaa tapaukseen kantaa, mutta totesi olevan erittäin valitettavaa, että tietyllä tavalla häiriökäyttäytyminen on viime aikoina yleistynyt kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden joukossa. Mykkäsen mukaan on varmistettava, että viranomaisilla on riittävät valmiudet puuttua tilanteisiin.