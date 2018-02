Näkökulma: Tapaus Linda Pelkonen – toimittajaa halventanut tuomittiin

Vihaisten viestien kohteeksi joutuneen toimittaja Linda Pelkosen sinnikäs taistelu oikeuksiensa puolesta on tuottanut tulosta, kun Helsingin käräjäoikeus on antanut sakkotuomion häntä loukanneelle henkilölle.

Tuomioon johtaneet tapahtumat ajoittuvat marraskuun 24. päivään vuonna 2015, jolloin Uusi Suomi julkaisi neutraalin uutisjutun Kempeleessä tapahtuneesta raiskauksesta.

Tuolloin Uudessa Suomessa työskennelleen toimittaja Pelkosen kirjoittamassa jutussa kysyttiin poliisilta täysin asianmukaisesti, miksi epäiltyjen ulkomaalaistaustaisuus piti mainita tiedotteessa. Poliisi antoi oman vastauksensa, joka oli kirjattu juttuun sellaisenaan.

Pelkoseen kohdistui uutisjutun julkaisun jälkeen täysin yliampuva ja törkeä hyökkäys ääniviestein sekä tekstiviestein. Asialla oli eri henkilöitä.

Nyt yli kahden vuoden jälkeen Helsingin käräjäoikeus tuomitsi sakkoihin miehen, joka lähetti toimittajalle loukkaavan tekstiviestin: ”toivon hartaasti, että seuraava kulttuuri rikastus osuu kohdallesi henkilökohtaisesti. Törkeä ämmä olet”.

Käräjäoikeuden mukaan ”törkeä ämmä” on ilmaisuna loukkaava ja täyttää halventamisen tunnusmerkistön. Mies tuomittiin kunnianloukkauksesta 15 päiväsakkoon ja 300 euron vahingonkorvauksiin. Lisäksi hänen täytyy maksaa Pelkosen hieman yli tuhannen euron oikeudenkäyntikulut.

Toinen syytettynä ollut mies ei saanut tuomiota. Hänen epäiltiin soittaneen kaksi uhkauspuhelua Pelkoselle, mutta syytteet laittomasta uhkauksesta hylättiin, koska varmuutta tekijästä ei oikeuden mukaan saatu.

Jäljellä on Journalisti-lehden mukaan vielä kolmas tapaus, jossa on nostettu syyte. Sitä käsitellään toukokuusta alkaen Helsingin käräjäoikeudessa.

On merkittävää, että toimittajalle lähetetystä loukkaavasta viestistä on annettu tuomio kunnianloukkauksesta. Se on osoitus siitä, että toimittajien, kuten ei kenenkään muunkaan henkilöön saa kohdistaa epäasiallista hyökkäystä.

Toimittajaan kohdistuva viestihyökkäys voidaan tulkita pyrkimykseksi rajoittaa sananvapautta. Se ei ole oikeusvaltiossa hyväksyttävää.

Tämän tapauksen viranomaiskäsittelyssä oli nihkeämpikin episodi. Juttu ei meinannut ensin päätyä oikeuteen asti, sillä syyttäjä teki päätöksen esitutkinnan rajaamisesta. Toimittaja Pelkonen valitti asiasta valtakunnansyyttäjänvirastoon, joka otti asian hoitaakseen. Nyt saatiin ensimmäiset ratkaisut käräjäoikeudesta.