Petteri Orpo pani heti rajat Sauli Niinistön avaukselle: ”Euro on meidän valuutta”

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) katsoo, että Suomen eurojäsenyydestä ei tarvitsisi käydä keskustelua.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö arvioi valtiopäivien avajaispuheessaan, että ”euroon liittyy ongelmia”. Lisäksi hän katsoi, että ”periaatteelliselle keskustelulle on tilausta”.

–Minä toivon siitä keskustelua sellaisella rajauksella, että euro on yksiselitteisesti Suomelle hyvä asia. Se on meidän valuutta. Suomalaiset hyväksyy todella vahvalla enemmistöllä sen, että me kuulumme euroon, sanoo Orpo.

–Se keskustelu, mitä minä haluan käydä, on se, miten yhteistä valuuttaa vahvistetaan, jotta eurosta tulee vahvempi ja parempi valuutta meille suomalaisille, hän jatkaa.

Niinistön tavoin periaatteelliselle eurokeskustelulle sekä Euroopan integraatiokeskustelulle näkee tilauksen vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson. Hän arvioi, että nämä kysymykset nousevat esille, kun Suomesta tulee EU:n puheenjohtajamaa kesällä 2019.

–Nyt hallituksen päälinja näyttää olevan, että ei lisätä yhteisvastuuta. Mutta kuten tiedämme eurokriisistä, valuuttaunioni on yhteisvastuullinen jo aika monella tavalla. Se nähtiin myös edellisen kriisin yhteydessä, jolloin kannettiin yhteisvastuuta saksalaisten ja ranskalaisten pankkien pystyssä pitämisestä, Andersson sanoo.

–Me haluamme enemmän joustoa, emme tiukempia finanssipoliittisia säädöksiä, jotka tiukentavat hallitusten omaa liikkumavaraa. Euroalueella on fiksua tehdä uudistuksia, joilla katkaistaan yksityisten pankkisektorin ja valtioiden kohtalonyhteys, hän jatkaa.

Eurojäsenyyskeskustelun ohella keskustelua on herättänyt myös aika ajoin Euroopan unionin sisäinen kauppatase. Eurostatin tammikuussa julkaisemien tilastojen mukaan Suomen kauppatase EU-alueen sisällä oli tammi–marraskuussa 7,6 miljardia euroa negatiivinen. Vahvimmin EU-kaupasta hyötyvät Hollanti ja Saksa, heikoimmin Ranska ja Iso-Britannia.

Orpo ei näe EU:n sisäisessä kauppataseessa rakenteellista ongelmaa. Hän painottaa, että Suomen viennistä yli 40 prosenttia suuntautuu EU:n alueelle.

–Ei minun mielestäni. Saksa on toki hyötynyt paljon, kun sen talous on ollut vahva. Mutta se on haaste muille maille laittaa taloutensa kuntoon, eikä vain voivotella Saksan menestystä, Orpo toteaa.

–Saksan talouspolitiikka ei ole Suomelle ongelma vaan Euroopan talouden aivan ylivoimainen veturi. Minusta sitä ei pidä tuijottaa. Enemmän olen ilahtunut ja mieluummin panen katseeni nyt Ranskaan, joka vihdoin on herännyt uudistamaan talouttaan. Jos me saamme toisen eurooppalaisen jättiläisen liikkeelle ja talouden liikkeelle, se on kaikkien etu.