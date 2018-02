Suomen Brysselin ytimiin vienyt Paavo Lipponen: Hallitus murtaa pitkää linjaa – ”Mahdoton tilanne”

Suomi tarvitsee EU- ja europolitiikassaan enemmän neuvotteluvaraa, vaikka kaikki hallituksessa eivät sitä ole valmiita antamaan. Näin katsoo entinen pääministeri ja Suomea Euroopan ytimiin vienyt demaripoliitikko Paavo Lipponen.

Juha Sipilän hallitus on linjannut, että Euroopan talous- ja rahaliitto EMUa ei tule kehittää sellaiseen suuntaan, joka voisi kasvattaa yhteisvastuuta.

–Suomella täytyy olla siihen neuvotteluvara, että voidaan olla mukana tekemässä ratkaisuja, eikä vain sanomassa ei, ei ja ei joka asiassa, sanoo Lipponen valtiopäivien avajaisissa eduskunnassa.

–Nyt vaikuttaa siltä, että kaikki eivät ole halukkaita sitä antamaan. Se on mahdoton tilanne ja tekee täysin mahdottomaksi EU- ja europolitiikan harjoittamisen. Se murtaa pitkän EU-politiikan linjan.

Eurokeskustelua herätti tasavallan presidentti, Lipposen hallituksissakin ollut Sauli Niinistö, joka avajaispuheessaan nosti esiin, että euro, syvenevä integraatio ja yhteisvastuun lisääminen voivat ”luoda Suomelle myös visaisia pulmia”.

–On selvää, että euroon liittyy ongelmia. Mutta yhtä selvää on, että yhteisvaluutan perusteiden muuttaminen vaatii yksimielisyyden. Suomen on syytä olla tässäkin prosessissa hereillä ja toimijana. Periaatteelliselle keskustelulle on tilausta, Niinistö sanoi puheessaan.

Lipponen painottaa nyt, että yhteisvastuuseen ei pidä nyt takertua liiaksi. Hän katsoo, että ylimmäksi tavoitteeksi tulisi panna vakaus niin eurossa kuin Euroopan taloudessa sekä uusin kriisien ehkäisy.

–Sen mukaan ruvetaan tekemään ratkaisuja, jotta siihen päästään. Eikä siihen päästä ilman kompromisseja. Siihen Suomen hallitus tarvitsee neuvotteluvaraa, sanoo Lipponen.

–Yhteisvastuukysymys ratkeaa sitten osana niitä ratkaisuja, hän jatkaa.

Sellaista eurokeskustelua, että pitäisikö Suomen olla yhteisvaluutan ulkopuolella vai ei, Lipponen ei kaipaa ollenkaan.

–Ei presidenttikään varmasti tarkoittanut keskustelua siitä, olemmeko euron sisällä vai ulkona.