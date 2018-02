USU: 34 vastustaa – keskustan kansanedustajilta tyrmäys Paavo Väyrysen pelille

Valtaosa keskustan kansanedustajista katsoo, että puolueen kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrynen ei voi pyrkiä keskustan puheenjohtajaksi kansalaispuolueen jäsenenä. Asiasta kertoo Uutissuomalainen, jonka mukaan tätä mieltä oli 34 keskustan kansanedustajaa.

Kolme kansanedustajaa ei halunnut kommentoida tilannetta ja kaksi haluaa jättää asian puoluejohdon ratkaistavaksi. USU tavoitti 39 keskustan 49 kansanedustajasta.

Keskustan sääntöjen mukaan puolueen jäsen ei voi olla toisen puolueen jäsen. Väyrynen on ilmoittautunut mukaan keskustan puheenjohtajakisaan, vaikka on perustanut kilpailevan Kansalaispuolueen ja on sen jäsen.

– Selkeintä olisi, että hän luopuisi omasta puolueviritelmästään. Silloin ei tarvitsisi pähkäillä tätä asiaa, keskustan eduskuntaryhmän johtaja Antti Kaikkonen sanoo USU:lle.

USU:n mukaan keskustan varapuheenjohtaja Juha Rehula kertoo, että keskustan puoluehallitus on koolla 15. helmikuuta. Siinä linjataan, miten asiassa edetään.

