Turun puukkoisku: ”Tekijä näki olevansa Isisin soturi – toivoi poliisin ampuvan kuoliaaksi”

Keskusrikospoliisi on saanut päätökseen esitutkinnan Turussa 18. elokuuta tehdyistä puukotuksista. Rikosta on tutkittu epäiltyinä kahtena terroristisessa tarkoituksessa tehtynä murhana sekä yhdeksänä terroristisessa tarkoituksessa tehtynä murhan yrityksenä. Epäilty, vuonna 1994 syntynyt Marokon kansalainen on kaikissa kuulusteluissaan myöntänyt syyllisyytensä puukotuksiin.

Epäilty oli ennen tekoja julkaissut manifestin, jonka hän oli kirjoittanut ja videoinut. Myöhemmin epäillyn puhelimesta löytyi laite-etsinnässä valokuvia ja videoita ISIS-terroristijärjestöstä, samoin hänen tietokoneensa selaushistoria kertoi kiinnostuksesta ISISiin ja väkivaltaan. Lähde: Krp