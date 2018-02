Naisia häirinneen palkkaamisesta nousi äläkkä – Turun yliopisto purkaa työsopimuksen

Turun yliopisto on päättänyt purkaa vastikään yliopistoon palkatun saksalaistohtori Christian Ottin työsopimuksen. Päätökseen johti tutkijoiden vastalause, jonka taustalla oli Ottin naisiin kohdistama häirintä edellisessä työpaikassaan Kalifornian teknillisessä korkeakoulussa (Caltech).

Ottin määräaikainen työsuhde erikoistutkijana olisi alkanut maaliskuun alussa.

​– Olen harkinnut asiaa ja päätynyt siihen, että Christian Ottin palkkaaminen Turun yliopistoon puretaan. Ratkaisuun päädyin kuultuani laajasti tiedeyhteisöä, Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen sanoo tiedotteessa.

Turun yliopisto on aiemmin kertonut, että ”Ottin menneisyys on ollut tiedossa rekrytointia tehtäessä ja asiaa on harkittu tarkasti”. Asiasta järjestettiin tammikuussa myös keskustelutilaisuus yksikön henkilöstölle. Hänen palkkaamisestaan nousi kuitenkin äläkkä tiedeyhteisössä ja yli 70 suomalaista tai Suomessa työskentelevää tähtitieteilijää ja astrofyysikkoa julkaisi häirinnän ja syrjinnän vastaisen vetoomuksen, jonka taustalla vaikutti Ottin palkkaaminen Turkuun.

Caltechin yliopiston mukaan Ott oli kiistatta syyllistynyt ”sukupuoleen perustuvaan häirintään” kahta naispuolista opiskelijaa kohtaan. Yliopisto pidätti hänet virastaan ja kielsi häntä saapumasta laitokselle, ja hän erosi myöhemmin itse.