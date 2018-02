Pitäisikö huumeidenkäyttö sallia laissa? – Professori haluaa keskustelun Suomeen

Suomessa tulisi käydä laaja keskustelu siitä, pitäisikö huumeidenkäyttö sallia laissa meilläkin, katsoo Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen. Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja Mirka Vainikka toivottaa keskustelun tervetulleeksi.

Poliisin tilastojen mukaan huumausainerikosten kokonaismäärä kasvoi Suomessa neljättä vuotta peräkkäin ja poliisi arvioi huumeidenkäytön lisääntyneen. Huumausainerikoksia kirjattiin viime vuonna vajaat 24 000, mikä on yli kahdeksan prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tutkimusprofessori Hakkarainen huomauttaa, että yli 60 prosenttia huumausainerikoksista liittyy vähäisiin käyttörikoksiin, joiden määrä on niin ikään kasvanut tasaista tahtia: kun vuonna 2012 käyttörikoksia kirjattiin 11 300, vuonna 2016 vastaava luku oli jo 15 700. Poliisihallituksesta kerrotaan Uudelle Suomelle, että viime vuonna käyttörikoksia kirjattiin jo lähes 17 000.

Hakkaraisen mukaan poliisin resurssit näyttävät yhä kohdistuvan paljolti tavallisiin huumeidenkäyttäjiin, kun kansainvälinen trendi on ollut siirtää painopistettä huumeiden välittämisen ja saatavuuden kontrolliin.

–Vaikka poliisi on sanonut kiinnittävänsä enemmän huomiota isompiin juttuihin, tilasto kertoo, että kontrolli kohdistuu yhä hyvin paljon käyttörikoksiin, Hakkarainen sanoo Uudelle Suomelle.

Käyttörikos on lievin huumausainerikos laissa. Siitä on kyse käytön lisäksi myös silloin, jos henkilö pitää omaa käyttöään varten hallussaan tai yrittää hankkia vähäisen määrän huumausainetta. Käyttörikoksesta voidaan tuomita sakkoja tai enintään kuusi kuukautta vankeutta.

Pohjoismaat ovat poikkeus

Ylivoimaisesti suurin osa käyttörikoksista liittyy kannabikseen ja Hakkaraisen mukaan usein hyvin vähäiseen hallussapitoon. Hänen mielestään käytön rangaistavuuden poistaminen voisi siirtää puuttumisen painopisteen sosiaali- ja terveyspoliittisiin toimenpiteisiin.

–Jos käytät vähän jotakin ainetta, laki määrittelee sinut rikolliseksi. Jos käytät enemmänkin ja haluaisit apua sosiaali- ja terveyspalveluista, et välttämättä uskalla hakea apua, koska pelkäät rangaistusta, Hakkarainen kuvailee nykytilannetta.

Hakkarainen huomauttaa, että lisäksi poliisin rekisteriin napsahtava merkintä voi nousta esiin erilaisissa elämänvaiheissa myöhemmin.

–Nuoret ihmiset saattavat kokeilla ajoittain tai satunnaisesti, ja merkinnästä voi tulla arvaamatonta haittaa myöhemmin elämässä heidän suunnitelmilleen.

Hakkaraisen mukaan Pohjoismaat ovat kansainvälisessä tarkastelussa poikkeus huumeidenkäytön kriminalisoinnissa ja Norjassa suurkäräjien enemmistö katsoo jo, että kriminalisoinnista tulisi luopua. Muualla rikokseksi määrittäminen on Hakkaraisen mukaan pysähtynyt hallussapitoon, jossa tulkinta vaihtelee ja kaikkiaan suhtautuminen on Euroopassa hyvin kirjavaa.

–Jos henkilö esimerkiksi tavataan huumepiippu suussa, niin onko kyse hallussapidosta? Joissakin maissa hyvin vähäisiä hallussapitoja voidaan katsoa sormien läpi.

Kieltopolitiikka ei toimi

Huumeidenkäyttöön puuttuminen on silti laajasti ollut hyvin kriminaalipainotteista esimerkiksi juuri hallussapidon kautta. Kontrollipolitiikka ei ole ollut toimivaa, sillä käyttö on ollut päinvastoin lisääntymään päin ja vallalla on laajat laittomat markkinat.

Monet valtiot ja kansainväliset järjestöt ovatkin alkaneet Hakkaraisen mukaan pohtia vaihtoehtoja ja katseet ovat kääntyneet kieltopolitiikan lieventämiseen. Esimerkiksi YK-järjestöt katsovat yhä vahvemmin, että asiaan tulisi suhtautua sosiaali- ja terveystoimi edellä: panostaa ennaltaehkäisyyn ja puuttua rikoslakia lievemmin.

–Siihenhän voidaan puuttua myös esimerkiksi niin, että poliisi ohjaa käyttäjän sosiaalitoimen pariin.

Hakkaraisen mielestä aika alkaa olla kypsä Suomessakin sille, että käytön rangaistavuuden poistamisesta käydään laaja ja syvä keskustelu, jota hän nyt peräänkuuluttaa.

Joissakin maissa kannabis on laillistettu, muun muassa osassa Yhdysvaltoja viime vuosina. Hakkarainen ei halua tässä yhteydessä ottaa kantaa kannabiksen laillistamiseen, joka on oma, erillinen kysymyksensä. Käyttörikoksia olisi kuitenkin hänen mielestään hyvä tarkastella kokonaisuutena ja poistaa rangaistavuus kaikkien huumeiden käytön osalta, jos dekriminalisointiin päädyttäisiin.

–Ei sitä minusta voi oikein varata jollekin tietylle aineelle. Se olisi kokonaisnäkemys silloin. Olisi erikoista, jos alkaisimme laittaa erilaisia aineita käytön osalta tärkeysjärjestykseen.

Hakkarainen kuitenkin myöntää, että kerran tai kahden kannabiskokeilusta ei välttämättä aiheudu sen kummempaa terveyshaittaa. Säännöllinen ja runsas käyttö ovat jo eri asia, ja myös kannabikseen tulisi suhtautua kuin muihinkin päihteisiin. Erityistä haittaa käytöstä voi olla esimerkiksi mielenterveysongelmista kärsiville ja alle 20-vuotiaille, joiden aivot ovat vielä kehitysvaiheessa.

Laki sallii jo lievennykset

Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja Mirka Vainikka toivottaa Hakkaraisen avauksen syvällisestä keskustelusta ”erittäin tervetulleeksi”. Hän huomauttaa Puheenvuoron blogissaan, että tuoreen kouluterveyskyselyn mukaan nuorten asenteet kannabikseen ovat muuttuneet aiempaa myönteisemmiksi.

Vainikka muistuttaa, että jo nykylainsäädäntö mahdollistaa rankaisematta jättämisen käyttörikoksissa, joiden osalta lakia uudistettiin vuonna 2001. Rangaistuksen voi välttää hoitoon hakeutumisella tai jos rikos on vähäinen ottaen huomioon huumeen määrän, laadun sekä käyttötilanteen ja olosuhteet.

– Käyttörikoksissa on kyse siitä, miten lakia toteutetaan ja tulkitaan. Toimintatavoissa on parantamisen varaa. Rangaistukset sinällään eivät saa ketään toipumaan, Vainikka tarkentaa Uudelle Suomelle.

Myös muun muassa A-klinikkasäätiö on todennut, että käyttäjäkontrolli on lakiuudistuksen jälkeen pikemminkin kiristynyt, eikä hoitoon hakeutuminen ole juurikaan lisääntynyt. Vainikka ei tässä vaiheessa kannata huumeidenkäytön sallimista laissa, mutta toivoo keskustelua, jonka johdosta voitaisiin herätä parantamaan toimintatapoja. Vainikan mielestä ilmapiiri on jo inhimillistynyt.

–Tiedon lisääntymisellä, korvaushoidoilla ja ennaltaehkäisevällä työllä on saatu paljon hyvää aikaan. Haittoja vähentävää työtä on syytä laajentaa.