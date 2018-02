Professorin työryhmä ehdottaa isoa mullistusta Suomeen: Tonttikaavat ja rakennusluvat historiaan

Professori Ari Ekroosin johtama työryhmä esittää, että jatkossa yksityiset yritykset voisivat ottaa nykyistä laajemmin osaa tonttien suunnitteluun. Lopullinen päätäntävalta ja ”kaavoitusmonopoli” säilyisi silti kunnilla

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) aikoo perustaa parlamentaarisen työryhmän selvittämään kaavoituksen ja maankäyttölain uudistamista.

Taustalla on tänään julkistettu selvitystyö. Tiilikaisen asettama, talousoikeuden professori Ari Ekroosin johdolla tehty selvitys esittää, että nykyisestä kaavoitusjärjestelmästä luovuttaisiin kokonaan. Tilalle tulisi uusi kaksitasoinen malli. Kuntien lisäksi myös yksityiset tahot voisivat osallistua uusien maankäyttösuunnitelmien laatimiseen.

Nykyisten maakunta-, yleis- ja asemakaavojen tilalle tulisivat yleissuunnitelma ja kehittämissuunnitelma. Yleissuunnitelmat olisivat kuntien ja maakuntien laatimia strategisia suunnitelmia niin maakuntien, kaupunkiseutujen kuin kuntienkin kehityksestä. Kehittämissuunnitelmat puolestaan olisivat yleissuunnitelmia yksityiskohtaisempia.

Koko mallin Ekroosin sanoin ”ehkä dramaattisin” muutos olisi se, että yksityiset tahot, eli rakennuttajat ja rakentajat voisivat osallistua kehittämissuunnitelmien laatimiseen. Lopullisen hyväksynnän suunnitelmalle antaisi kuitenkin aina kunta.

–Ajatus on sellainen, että kunta nykyisen yleiskaavan kaltaisella yleissuunnitelmalla avaisi alueita ja kertoisi sitten isommat raamit sille, mitä tässä voidaan tehdä ja sitten yksityinen tekisi. Siinä mielessä kunta ihan oikein päättäisi, mitä kehitetään. Sitten detaljikehittämisen voisi hoitaa joku muu.

Detaljikehittämisellä Ekroos viittaa esimerkiksi kaavassa asetettuihin määräyksiin julkisivun väristä. Samalla Ekroosin työryhmä lakkauttaisi monelle mökin tai omakotitalon rakentajalle tutut rakennusluvat.

–Rakennuslupa ratkaisee tekniset kysymykset. Siitä voidaan nyt keskustella, kuinka paljon rakennusvalvontaviranomainen tosiasiallisesti voi vaikuttaa rakennusteknisiin asioihin. Minusta aika vähän ja mitä vaativampi hanke, sen vähemmän. Jos mennään omakotitalorakentamiseen, niin siellä rakennusluvalla voi ehkä vähän vaikuttaa, mutta kohteet ovat aika simppeleitä ja suunnitelmat aika hyviä, Ekroos pohtii.

–Nyt pitäisi miettiä, mitä julkisen vallan kontrolli tuottaa tähän prosessiin. Se on minusta tärkein kysymys, mitä jatkossa pitäisi miettiä. Olisiko se toteutettavissa ehkä jollakin toisella menettelyllä? Rakennusvalvonnassahan on aika paljon resurssipulaa, hän jatkaa.

Ekroos myöntää, että koko ehdotuksen taustavire on sellainen, että nykyjärjestelmä ei toimi tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

–Nykyjärjestelmän pitäisi tuottaa tulosta – mikä ikinä se onkin – tehokkaammin ja ennakoitavammin. Se on iso ajatus, jossa itse en näe hirveästi mitään pahaa. Jos systeemi on hidas ja tuottaa jotakin sellaista, mikä ei ole täysin käyttökelpoista, niin systeemissä on joku ongelma, hän naurahtaa.

Oma iso kysymyksensä, johon Ekroos haluaa tarttua, on kuntien maapolitiikka. Hänen mukaansa nykyinen viranomaisprosessi ei ole riittävän avoin eikä läpinäkyvä siitäkin huolimatta, että näille arvoille viranomaistoiminta laajalti perustuu.

–Niin. Ja se ei ole. Kukaan ei tiedä, mitä kaavoja sieltä on loppujen lopuksi tulossa. Kaavoituskatsaus tulee ehkä kerran vuodessa, eikä sekään kerro kaikkea. On ohituskaistoja ja niin edespäin. Yhtäkkiä tulee joku, jota aletaan tehdä ja touhuta kovasti, Ekroos sanoo.

–Se on hyvin hämärä ja läpinäkymätön koko järjestely. Siinä kunta ja yksityinen neuvottelevat sopimuksesta välillä aika pitkäänkin ja sen lopputulos on ennakoimaton. Jos ajatellaan isompia tai pienempiäkin hankkeita, niin voi olla, että rahoittajan kärsivällisyys loppuu, hän arvioi.

–Meidän täytyy saada selvät, ennakoitavat ja läpinäkyvät säännöt sille, kuinka paljon julkinen valta ottaa arvonnoususta, Ekroos toteaa.

Ekroosin selvitystyöryhmän asettanut ministeri Tiilikainen ei keskiviikkona ottanut suoraa kantaa työryhmän ehdotuksiin. Sen sijaan Tiilikainen kertoi asettavansa parlamentaarisen työryhmän eli sekä hallitus- että oppositiopuolueiden politiikoista koostuvan ryhmän käsittelemään maankäytön lakiuudistusta.

–Olen päättänyt, että koska on kyse kauaskantoisesta, suuresti suomalaista rakennettua ympäristöä muokkaavasta uudistuksesta, sille on paras asettaa parlamentaarinen työryhmä. Tulen kutsumaan työryhmän koolle tänä keväänä ohjaamaan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta, Tiilikainen kertoo ympäristöministeriön tiedotteessa.