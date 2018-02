Ylen uusi gallup: Kokoomus ja SDP kärjillä – Perussuomalaiset ja Siniset menevät eri suuntiin

Pääministeripuolue keskustan kannatus on yhä selvästi jäljessä hallituskumppani kokoomusta ja nyt myös oppositiopuolue SDP:tä, ilmenee Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta.

Kokoomus on suosituin 20,8 prosentin kannatuksella, missä nousua on yksi prosenttiyksikkö. Toista paikkaa pitää SDP 18,7 prosentin kannatuksella ja 0,9 prosenttiyksikön nousulla. Keskusta jää 17,4 prosenttiin ja sen kannatus on laskenut 0,4 prosenttiyksikköä.

Yle arvioi aktiivimallin vastustuksen nostavan SDP:tä, kun taas presidentinvaalit nostavat mahdollisesti kokoomuksen ja perussuomalaisten kannatusta. Perussuomalaiset on noussut yhden prosenttiyksikön 9,6 prosenttiin. Perussuomalaisten spin off -puolue Sininen tulevaisuus on laskenut 0,7 prosenttiyksikköä 1,6 prosentin kannatukseen.

Vihreät pitää mittauksen neljättä sijaa tasaisella 14 prosentin kannatuksella.

Ylen gallup on tehty 28.12.–6.2. välisellä ajalla, joten presidentinvaalit osuvat mittausjaksoon.