Keskusta pikakokoukseen Paavo Väyrysestä – puoluehallituksen jäsen avautui rajusti

Keskustan ruotsinkielistä piiriä puoluehallituksessa edustava Peter Albäck kertoi keskiviikkona, että keskustan puoluehallitus oli kutsuttu pikakokoukseen torstaille. Keskustalaiset ovat olleet vaitonaisia tilanteesta, mutta puoluesihteeri Jouni Ovaska vahvisti STT:lle illalla, että kokouksessa on kyse kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrysestä.

– Toki muutakin asiaa on, mutta tämä [Väyrysen tilanne] on noussut puoluehallituksen jäsenten ja kentän keskuudessa esiin niin, että tästä asiasta on syytä keskustella, Ovaska sanoo STT:lle.

Peter Albäck arvosteli Facebook-päivityksessään keskustajohtoa kokouksen pikaisesta aikataulusta. Hänen mukaansa puoluejohdon "likaisella" pelillä yritetään varmistaa, että puoluehallituksen pohjoiset edustajat eivät pääsisi kokoukseen. Hänen mukaansa kutsu tuli tiistaina eli kaksi päivää ennen kokousta. Albäckin päivityksestä ja keskustan kokouksesta kertoi ensin Yle.

Puoluehallitus saattaa päättää kokouksessa suhtautumisestaan Paavo Väyrysen asettumiseen ehdolle keskustan puheenjohtajavaalissa. Keskustan sääntöjen mukaan puolueen jäsen ei voi olla toisen puolueen jäsen, mitä sääntöä Väyrynen rikkoo Kansalaispuolueensa jäsenyydellä. Väyrysen erottaminen on kuitenkin Keminmaan paikallisyhdistyksen vastuulla, ja hän itse johtaa paikallisyhdistystä. Yhtenä vaihtoehtona esillä on ollut koko paikallisyhdistyksen erottaminen, mutta tämäkään ei välttämättä estäisi Väyrystä asettumasta puheenjohtaja Juha Sipilän vastaehdokkaaksi Sotkamon puoluekokouksessa.

Väyrynen itse sanoo Ylelle, että hänen mielestään keskustan puoluekokous on ainoa taho, joka voi ottaa kantaa hänen ehdokkuuteensa puolueen puheenjohtajakisassa.

– Ei mikään muu puolue-elin voi ottaa sitä ratkaistavakseen, Väyrynen sanoi Ylen mukaan.

