Kotus julkaisi analyysin Sauli ”Yoda” Niinistöstä – ”Suosion paljolti hänen yodamaisuutensa selittää”

Sauli Niinistön sanailu aika tavalla aseista riisuukin, kirjoittaa suomen kielen dosentti ja Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) erityisasiantuntija Vesa Heikkinen tuoreessa analyysissään presidentti Sauli Niinistön puhetavasta. Kirjoitus on julkaistu Kotuksen blogissa.

Heikkinen katsoo, että somessa levinneessä vertauksessa koukeroisesta kielestään tunnetun Niinistön ja Tähtien sota -hahmo Yodan välillä on perää. Kielentutkija muistuttaa, että Yoda on ”hassunkurisen näköinen vihreäihoinen pikkuolento, mutta samalla viisain ja mahtavin jediritari”. Hahmo tunnetaan puheensa erikoisesta sanajärjestyksestä, jonka pohjalta on luotu käsite Yoda-kieli.

– Yodan lauseille on leimallista OSV-sanajärjestyksen (objekti, subjekti, verbi) suosiminen, oikeastaan XSV-järjestyksen suosiminen. Lauseen alussa voi olla siis jokin muukin lauseenjäsen kuin objekti. Paljon opittavaa sinulla yhä on. (Much to learn, you still have.) Mahdollista on myös, että Yoda hajottaa verbilausekkeet siten, että olla-apuverbi jää yksi lauseen loppuun: Alkanut kloonien sota on, Heikkinen selittää.

– Yoda puhuu usein arvoituksellisesti, ja myös Sauli Niinistön kielenkäyttöä on arvioitu ajoittain monitulkintaiseksi, jopa kryptiseksi.

Heikkisen mukaan presidentti Niinistö ei juuri käytä Yoda-sanajärjestystä virallisissa puheissaan. Tiettyjä vertailukohtia hän on silti löytänyt.

– Itsenäisyyden vuosi vaihtui sisällissodan vuodeksi, eikä edes pitkä aika ole kaikkia sen arpia peittänyt. (Vrt.” Itsenäisyyden vuosi vaihtui sisällissodan vuodeksi, eikä edes pitkä aika ole peittänyt kaikkia sen arpia.”) Tätä käännettä kipeästi tarvitaan. (Vrt. ”Tätä käännettä tarvitaan kipeästi.”), Heikkinen erittelee esimerkkejä Niinistön virkapuheista.

Tutkijan mukaan Niinistön puhetapaa voi selittää lounaissuomalainen murre, jossa suositaan alisteista sanajärjestystä. Heikkinen uskoo, että ”tietynlaisesta mutkikkuudesta ja monitulkintaisuudesta” on tullut Niinistön tavaramerkki, joka ei ole tekemällä tehtyä vaan luonteista Niinistön ”omaa kieltä”.

– Käänteiset lauserakenteet ja täytesanat sekä korostetun hidas puheenparsi ovat Niinistön tapauksessa omiaan luomaan kuvaa harkitsevasta ja ajattelevasta vallanpitäjästä. Ärhäkkyys ja hyökkäävyys ovat haastajien ominaisuuksia, eivät hiljaista voimaa uhkuvan jedijohtajan. Vallan ei tarvitse puhua isoin kirjaimin, Heikkinen analysoi.

– Sauli Niinistö valittiin tasavallan presidentiksi suuren kansansuosion saattelemana. Syitä suosioon on etsitty monesta suunnasta, mutta lopullinen totuus on tähän asti pysynyt hämärän peitossa. Vaan eipä pysy enää! Sauli Niinistön suosion paljolti hänen yodamaisuutensa selittää, tutkija kirjoittaa pilke silmäkulmassa.

