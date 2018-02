Asiantuntijat keskustalle: Säännöissä Väyrysen mentävä porsaanreikä

Keskustan tulisi tarkentaa sääntöjään puheenjohtajaehdokkaiden vaalikelpoisuudesta, arvioivat yksityisoikeuden asiantuntijat professori Heikki Halila ja ministeri Lauri Tarasti puolueen pyytämässä lausunnossa.

Keskusta pyysi lausunnon selvittääkseen, voiko puolueen kunniapuheenjohtaja, kansalaispuolueen perustajajäseniin lukeutuva Paavo Väyrynen pyrkiä puolueen puheenjohtajaksi ensi kesän puoluekokouksessa. Vaikka Väyrynen ei nykyisellään sovi ehdokkaaksi, kuten puolue tänään ilmoitti, koska hän on myös kansalaispuolueen jäsen, huomauttavat Halila ja Tarasti, että säännöissä on porsaanreikä.

–Nykyisten sääntöjen mukaan on mahdollista, että Keskustan puheenjohtajaksi valitaan henkilö, joka on juuri ennen puoluekokousta eronnut muun puolueen jäsenyydestä, he kirjoittavat lausunnossaan.

He kuitenkin katsovat, ettei tällainen keinotekoinen menettely ole hyväksyttävää ja siksi keskustan sääntöihin tulisi sisällyttää ”tarkempia määräyksiä vaalikelpoisuudesta”.

– Tämän mukaisesti voitaisiin puolueen sääntöjen 9 pykälään ottaa lisäys, jonka mukaan puolueen puheenjohtajaksi ei voida valita henkilöä, joka on vaalia edeltäneen 12 kuukauden aikana ollut muun puolueen jäsen, Halila ja Tarasti ehdottavat keskustalle.

Puolueen sääntömuutokset voi vahvistaa vain keskustan puoluekokous. Sääntöjen muutoksesta on ilmoitettava myös puoluekokouskutsussa.

Lue lisää: Keskusta linjasi Paavo Väyrysen ulos: ”Ei ole vaalikelpoinen”