Kunta-alan työriitaan ratkaisu eläkemaksuista? Keva-johtaja torppaa huhut

Kevan valtuuskunnan puheenjohtaja on yllättynyt julkisuuteen tihkuneista tiedoista, joiden mukaan ratkaisua julkisten alojen sopimuskiistaan haetaan nyt eläkemaksujen alentamisesta. Mallia puheenjohtaja Harri Jokiranta ei pidä mahdollisena.

Kunta-alan neuvotteluissa kiistaa on etenkin lomarahaleikkauksesta, johon työntekijäpuoli hakee nyt kompensaatiota. Sekä Helsingin Sanomat että Yle Uutiset kertovat, että neuvottelupöydissä on esillä ollut nyt malli, jonka mukaan kuntien eläkemaksuja alennettaisiin väliaikaisesti ja säästö käytettäisiin lomarahaleikkauksen lieventämiseen.

HS:n mukaan säästöä haetaan palkansaajien eläkemaksuista, kun taas Yle kertoo, että kuntien eläkemaksuista etsitään 200 miljoonan euron säästöt. Lomarahaleikkaukset toivat viime vuonna noin 300 miljoonan euron säästön kunnille. Kuntatyönantajien KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen sanoo Ylelle, ettei mitään tarjousta ole tehty.

Tiedot eivät ole tavoittaneet myöskään kuntien eläkevakuuttaja Kevan valtuuskunnan puheenjohtaja Harri Jokirantaa. Ulkomaan työmatkalla oleva Jokiranta vahvistaa Uudelle Suomelle, että kuntien eläkemaksun tasosta päättää Kevan valtuuskunta.

–Aivan oikein. Kevan valtuuskunta tekee itsenäisesti maksutasopäätökset valmistelusta, Jokiranta sanoo ja jatkaa.

Miltä ehdotus kuulostaa?

–Se kuulostaa siltä, että se ei ole mahdollista.

Maksutason tulevalle vuodelle esittelee Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen. Hän korostaa, ettei Kevalla ole mitään roolia neuvottelupöydissä. Hän vihjaa, että laskua

–Minua sitoo tietenkin se, että Kevan rahasto on puskurirahasto, johon kunnista on kerätty eläkevaroja, jotta me pystymme turvaamaan vakaan työeläkkeiden maksutaso. Nyt olemme tilanteessa, että viime vuonna ensimmäistä kertaa Kevan rahoituskate, eli kerättyjen eläkemaksujen suhde maksettuihin eläkkeisiin, oli muutamalla kymmenellä miljoonalla eurolla miinuksella. Se tulee aika nopeasti menemään syvemmälle miinukselle siten, että 2020-luvun lopulla ollaan lähellä kahta miljardia. Tähän on varauduttava, Kietäväinen toteaa.