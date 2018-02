Tuleva arkkipiispa joko hyväksyy tai torjuu homoliitot: Vikström tai Luoma valitaan

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispan vaalissa toiselle kierrokselle menevät alustavan ääntenlaskennan mukaan Espoon piispa Tapio Luoma ja Porvoon piispa Björn Vikström.

Ehdolla olivat heidän lisäkseen lähetysjohtaja, teologian tohtori Ville Auvinen, organisaation ja johtamisen yliopisto-opettaja, teologian tohtori Heli Inkinen sekä kansanedustaja, teologian tohtori Ilkka Kantola.

Seuraavalle kierrokselle mennyt kaksikko on eri mieltä kysymyksestä, joka tällä hetkellä ehkä eniten jakaa kirkkoa, sukupuolineutraalista avioliitosta. Lain mukaan kirkolla on samat oikeudet kuin suomalaisilla viranomaisilla vihkiä samaa sukupuolta olevia avioliittoon. Toistaiseksi kirkko on kuitenkin vihkinyt vain heteropareja lukuun ottamatta joitakin ”kapinapappeja”.

Luoma ei toivo homojen vihkimistä ja näkee avioliiton miehen ja naisen välisenä, mutta lupaa noudattaa kirkon tulevaa päätöstä asiassa. Lisäksi hän pitää todennäköisenä, että tulevaisuudessa homopareja on Suomessakin vihittävä. Vikström puolestaan toivoo, että kirkolliskokous tekisi mahdollisimman pian päätöksen, joka mahdollistaisi sama sukupuolta olevien parien vihkimisen. Toisaalta hän ei halua pakottaa pappeja vihkimään omatuntoaan vastaan.

Kirkon viestinnän mukaan Luoma sai 38 prosenttia ja Vikström 26 prosenttia ehdokkaiden yhteenlasketusta äänimäärästä, joka jakautui alustavan laskennan mukaan viiden ehdokkaan kesken seuraavasti:

Tapio Luoma 259 (38 %)

Björn Vikström 179 (26 %)

Heli Inkinen 97 (14 %)

Ville Auvinen 89,333 (13 %)

Ilkka Kantola 58,333 (8,5 %)

Tulokset vahvistetaan tuomiokapitulin istunnossa huomenna perjantaina alkaen kello 13.

Vaalin ensimmäisen kierroksen äänestysprosentti oli 92. Arkkipiispanvaalissa äänioikeutettuja on kaikkiaan 1530.

Äänioikeutettuja ovat arkkihiippakunnan papit ja lehtorit sekä seurakuntien valitsemat maallikkovalitsijat, joita on yhtä monta kuin hiippakunnan äänioikeutettuja pappeja ja lehtoreita. Äänivaltaisia ovat myös kaikki kirkolliskokousedustajat sekä hiippakuntavaltuustojen, tuomiokapitulien ja kirkkohallituksen jäsenet.

Kirkon uudistetun vaalilainsäädännön mukaisesti Turun arkkihiippakunnan äänioikeutettujen äänten painoarvoa vähennetään vaalin tulosta laskettaessa jakamalla äänet kolmella. Uudistuksella on pyritty siihen, että muiden hiippakuntien ja kokonaiskirkon vaikutus arkkipiispan vaalissa on vahvempi arkkipiispan kokonaiskirkon tehtävien ja niiden merkityksen kasvettua.

Nykyinen arkkipiispa Kari Mäkinen jää eläkkeelle kesäkuussa.